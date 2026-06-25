セブン - イレブン・ジャパンは、7月11日の記念日に向けて「7月11日はセブン - イレブンの日! お店に行くとちょっといいことがある11日間」を7月1日から開催する。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、豪華賞品が当たる抽選キャンペーンのほか、レジェンド作品の作者による直筆描き下ろし色紙が当たるアプリ限定くじなどが実施されるという。

7月11日はセブン - イレブンの日! お店に行くとちょっといいことがある11日間

パワーアップして登場! 711円レシート抽選キャンペーン

昨年大反響を呼んだキャンペーンが、日数を11日間に拡大し、当選人数も合計5,000名様にアップして登場するという。実施期間は7月1日〜11日、応募受付期間は7月12日まで。期間中に合計711円のお買い物をし、レシートを撮影して応募すると豪華賞品がプレゼントされるとのことである。

今回のキャンペーンの賞品として、セブン - イレブンの制服をまとった存在感抜群のフィギュア「BE@RBRICK 400%」や、おうちでセブンカフェ気分が楽しめる「セブンカフェ風ペアグラス」が当たるという。さらに「選べるクーポン!『セブンカフェ』または『セブンカフェ スムージー』無料クーポン」も用意されている。

711円レシート抽選キャンペーン

2杯目が半額! お得なレシートクーポン&値引きセール

7月1日〜5日の5日間、セブンカフェ コーヒーを1杯購入するたびに、購入日限定で使用できる半額レシートクーポンが1枚発行される。当日限定で使用でき、1杯目と異なる商品やサイズを選ぶことも可能とのこと。

セブンカフェ コーヒーを1杯買うと、2杯目が半額になるレシートクーポン

また、7月7日〜11日の5日間にはまとめ買いセールが実施される。対象となる398円のお惣菜商品を2個同時に購入すると、通常796円のところ659円になる。対象のお惣菜には「金のハンバーグ」や「金のビーフカレー」、「金のチーズハンバーグ」、「金の豚角煮」、「金のバターチキンカレー」がラインナップされている。

対象のセブンプレミアム ゴールドお惣菜を2個買うと711.72円

さらに同期間中、おにぎり2個と対象ドリンク1本をセットで購入すると、ドリンク分が値引きされて実質無料になるキャンペーンも実施される。対象ドリンクには「綾鷹650ml」、「お〜いお茶 緑茶600ml」、「緑茶伊右衛門600ml」、「世界のキッチンからソルティライチ500ml」、「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア500ml」が指定されている。

アプリ会員限定! スムージー半額クーポンとレジェンド作者の直筆色紙抽選

7月11日限定で、アプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を1杯購入するたびに、半額クーポンが配信される。クーポン利用期間は7月11日〜18日。

また、7月11日〜18日には、レジェンド作品の作者による直筆描き下ろし色紙が当たる抽選くじが実施される。会員なら期間中1日1回抽選に参加でき、各作品の抽選実施日に合わせて、『キャプテン翼』、『キン肉マン』、『ハイスクール! 奇面組』、『聖闘士星矢』の4作品が対象として登場するという。

1等は希望キャラクターと当選者の名前が入った直筆描き下ろし色紙が各作品5名様に当たり、2等は対象のセブンプレミアム ゼロサイダーシリーズに使える71円引きクーポンが各作品711名様に当たる。

店頭で先着プレゼント! オリジナルステッカー配布とYouTube特別番組

7月11日午前11時より、店頭レジにて先着100枚限定で「セブン - イレブンの日」のオリジナルステッカーがプレゼントされる。セブンカフェやおにぎり、金のハンバーグ、配送トラックをデフォルメしたスマホケースにも貼れるデザインとのことだ。

オリジナルステッカーを各店舗で先着100枚プレゼント

また、7月11日19時頃より、ブラックマヨネーズやマヂカルラブリー、見取り図、相席スタート・山﨑ケイ、ニューヨーク、エルフなどの人気お笑い芸人が出演するオリジナル番組が公式YouTubeチャンネルで配信される。「セブン - イレブンのここが好き」をテーマに、お気に入りの商品やカスタマイズを語り尽くす40分予定のプログラムだという。