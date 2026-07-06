セブン‐イレブン・ジャパンは7月7日～10日の4日間限定で、貯まったセブンマイルを使って、枚数限定でセブンプレミアムの冷凍食品「セブンプレミアム 焼めし」または「セブンプレミアム 海鮮お好み焼」の「無料クーポン」へと交換できるキャンペーンをセブン‐イレブンアプリ会員限定で実施する。

セブンマイルプログラムは、セブン‐イレブンをはじめとする対象店舗・サービスのお買い物やお食事で貯まったマイルを、好きなタイミングに好きな特典と交換することができるプログラム。

今回は、「セブンプレミアム 焼めし」(通常価格:181.44円)の無料クーポンを先着3万2,000枚限定で95マイルと交換できる。

また、「セブンプレミアム 海鮮お好み焼」(通常価格:375.84円)の無料クーポンを先着1万6,000枚限定で190マイルと交換できる。

クーポン交換までの流れは、(1)会員バーコードの下にある「マイル」をタップ、(2)「マイルをつかう」をタップ、(3)該当バナーをタップ、(4)「190マイルで特典に交換する」ボタンをタップ(※「セブンプレミアム 海鮮お好み焼」の場合)、(5)「交換する」ボタンをタップの手順。

なお、マイル交換期間は7月7日10:00～10日、クーポン利用期間は7月8日8:00～14日23:59となっている。配布枚数に達し次第、クーポンへの交換は終了。クーポンはマイル交換日の翌日8:00までに配信される。