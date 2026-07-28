【7月28日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年7月の新商品5品まとめ(7月28日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年7月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当」(754円)

価格 : 754円

エネルギー : 663kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ジューシーに香ばしく焼き上げたチキンステーキに、ガツンとガーリックの効いた特製トマトソースをたっぷりとトッピングした食べ応えのあるお弁当が登場です。ご飯がすすむスタミナ満点の味わいで、しっかりとお腹を満たしてくれます。

「辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 808kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

豚骨醤油スープでコク深く仕上げた濃厚な味わいのチャーハンに、ピリッとした辛味がクセになる特製辛味だれをトッピングした新メニューが登場しました。ゴロっと入った食べ応え抜群の豚チャーシューと、ガツンとくるにんにく背脂の組み合わせで、スプーンが止まらなくなる一品です。

「特盛! ガリマヨ豚カルビ」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 867kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ガツンときいたにんにくとコクのあるマヨネーズ、そして旨みたっぷりの豚カルビを贅沢にトッピングした特盛パスタが登場。濃厚な味わいが太めのパスタによく絡み、圧倒的なボリューム感でガッツリ食べたい気分の時に大満足間違いなしの一品。

「大きなおにぎり スタミナにんにくチャーシュー」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 316kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

おろしにきざみ、パウダーという3タイプの異なるにんにくを贅沢に使用した、スタミナ満点の大きなおにぎりが登場しました。旨みあふれる豚骨スープ味の特製ごはんで、濃厚なにんにくタレをしっかり和えたゴロっとチャーシューを包み込むこちら。一口目からパンチのある味わいを楽しめます。

「にんにく香る ポーク焼カレー」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 405kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしいにんにくをガツンときかせた特製カレーソースを使用した、食欲をそそるポーク焼カレーが登場です。スパイシーなカレーの風味と豚肉の旨み、そしてこんがりと焼き上げられた香ばしさが絶妙にマッチし、暑い季節のスタミナ補給にもぴったりな一品になります。

まとめ

7月28日発売の新商品は、「ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当」や「辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン」、「大きなおにぎり スタミナにんにくチャーシュー」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用