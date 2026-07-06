日本ピザハットが展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、ピザハットの商品をお持ち帰り810円～で提供するキャンペーンを実施している。

ピザハットでは、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、毎月変わる対象商品を持ち帰り810円〜で提供している。また、「ハットの日」対象商品を注文すると、さらにサイドメニューも特別価格で楽しめる、お得な3日間となっている。

2026年7月「ハットの日」のお得なラインナップは、810円のピザが6種類、1,100円のピザが5種類、1,200円のピザが1種類と、1,400円のピザが2種類。そして、配達にも対応した1,810円のピザが6種類ラインナップしている。

2026年7月の「ハットの日」対象商品であるピザの紹介

【大本命】持ち帰り限定でMサイズピザが810円で食べられる超大人気の6種類

■キャンペーン内容：定番の6種類のピザ(Mサイズ)がお持ち帰り限定で810円

■対象ピザ

・めちゃ盛りWマヨコーン

・イタリアントマト＆ガーリック

・とろっとカルボナーラピザ

・ピザハット・マルゲリータ

・芳醇ベーコンマッシュルーム

・じゃがマヨコーン



■商品価格：通常価格：1,580円～1,860円 → 810円(最大1,050円お得! )

※キャンペーン対象となるのは持ち帰りの場合のみ。

※ピザはMサイズ限定。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べる。「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選んだ場合、別途生地料金が必要。

※ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできない。

※一部店舗では対象商品が異なる。

※予告なく内容変更または終了する場合がある。



■キャンペーン期間：2026年7月8日(水)〜7月10日(金)の3日間限定

■販売店舗：全国のピザハット店舗(一部を除く)

【大人気】全10種以上のピザが楽しめるハーフ＆ハーフが1,100円

■ キャンペーン内容：人気の5種類のハーフ＆ハーフ(Mサイズ)がお持ち帰り限定で1,100円

■ 対象ピザ：

・デラックス／とろける4種チーズのフォルマッジのハーフ＆ハーフ

・アスパラベーコーン／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ

・じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ&ハーフ

・直火焼 テリマヨチキン／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ

・海老マヨ明太ベーコン／芳醇ベーコンマッシュルームのハーフ＆ハーフ



■商品価格：

通常価格：2,205円〜2,760円 → 1,100円(最大1,650円お得! )

※キャンペーン対象となるのは持ち帰りの場合のみ。

※ピザはMサイズ限定。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べる。「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選んだ場合、別途生地料金が必要。

※「じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ&ハーフ」は「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選べない。

※ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできない。

※一部店舗では対象商品が異なる。

※予告なく内容変更または終了する場合がある。

■キャンペーン期間：2026年7月8日(水)〜7月10日(金)の3日間限定

■販売店舗：全国のピザハット店舗(一部を除く)

6月よりさらに値下げ! 4シリーズのピザが1,200円に

■キャンペーン内容：「フレンズ4(Mサイズ)」が持ち帰り限定で1,200円(じゃがマヨコーン/ピザハット・マルゲリータ/ペパロニクラシック/クリームチーズベーコン)

■商品価格：通常価格：2,330円 → 1,200円(1,130円お得)

※キャンペーン対象となるのは持ち帰りの場合のみ。

※ピザはMサイズ限定。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べる。「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選んだ場合、別途生地料金が必要。

※ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできない。

※一部店舗では対象商品が異なる。

※予告なく内容変更または終了する場合がある。

■キャンペーン期間：2026年7月8日(水)〜7月10日(金)の3日間限定

■販売店舗：全国のピザハット店舗(一部を除く)

【超特大割】驚愕の最大1,790円OFFで超大人気の4シリーズが食べられる

■キャンペーン内容：人気の2種類のピザ(Mサイズ)が持ち帰り限定で1,400円

■ 対象ピザ：

・チキン南蛮のたっぷりタルタル4(宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮/こんがりソーセージタルタル/テリマヨチキンタルタル/ぷりぷりエビタルタル)

・ピザハット・ベスト4(ほっくりポテマヨソーセージ/ピザハット・マルゲリータ/特うまプルコギ/テリマヨチキン)

■商品価格：通常価格：2,830〜3,190円 → 1,400円(最大1,790円お得)

※キャンペーン対象となるのは持ち帰りの場合のみ。

※ピザはMサイズ限定。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べる。「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選んだ場合、別途生地料金が必要。

※「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」は「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選べない。

※ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできない。

※一部店舗では対象商品が異なる。

※予告なく内容変更または終了する場合がある。

■キャンペーン期間：2026年7月8日(水)〜7月10日(金)の3日間限定

■販売店舗：全国のピザハット店舗(一部を除く)

【配達でもお得】大人気ハーフ＆ハーフと4シリーズが配達でも最大950円OFFに

■ キャンペーン内容：人気の5種類のハーフ＆ハーフ(Mサイズ)と「フレンズ4(Mサイズ)」が配達限定で1,810円。

■ 対象ピザ：

・じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ&ハーフ

・アスパラベーコーン／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ

・デラックス／とろける4種チーズのフォルマッジのハーフ＆ハーフ

・フレンズ4

・直火焼 テリマヨチキン／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ

・海老マヨ明太ベーコン／芳醇ベーコンマッシュルームのハーフ＆ハーフ



■商品価格：通常価格：2,205円〜2,760円 → 1,810円(最大950円お得)

※キャンペーン対象となるのは配達の場合のみ。

※ピザはMサイズ限定。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べる。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金が必要。

※「じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ&ハーフ」は「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選べない。

※ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできない。

※一部店舗では対象商品が異なる。

※予告なく内容変更または終了する場合がある。

■キャンペーン期間：2026年7月8日(水)〜7月10日(金)の3日間限定

■販売店舗：全国のピザハット店舗(一部を除く)

【セットでお得】ハットの日対象のピザを買うと、セットでポテトが50%OFFに

■キャンペーン内容：人気「[Mサイズ] ハットフライポテト」がピザとセットでいつもより安く。

■商品価格：通常価格：500円 → 250円(250円お得)

※キャンペーン対象特別価格となるのは持ち帰り、ハットの日対象ピザを購入した場合のみ。

■キャンペーン期間：2026年7月8日(水)〜7月10日(金)の3日間限定

■販売店舗：全国のピザハット店舗(一部を除く)