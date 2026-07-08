初心者でも育てやすく、家庭菜園でも人気の「バジル」。より美味しく、長期間楽しむためのこんな一手間がSNSで注目を集めています。

バジルの花、そのまま咲かせていませんか？

実は、花やつぼみをそのままにすると、葉が硬くなったり、香りが弱くなったりすることがあります。

ポイントは、花穂だけでなく周りの小さなつぼみも一緒に摘み取ること

そうすることで、新しい柔らかい葉が伸びやすくなり、長く収穫を楽しめます

「知らなかった!」という方は、ぜひ試してみてください

みなさんはバジル育てていますか? 今どんな状態ですか? コメントでぜひ教えてください

(@sancunai5489より引用)

バジルを育てるポイントについてInstagramに投稿したのは、92歳のお祖母様から教わった昔ながらの野菜づくりと、管理栄養士の知識を発信されている「三村愛(@sancunai5489)」さん。

三村さんによると、バジルに花が咲いたらそのままにせず、花やつぼみを摘み取ったほうがいいとのこと。

理由は、花が咲くと葉が硬くなってしまったり、香りが弱くなったりしてしまうことがあるからだそう。

ポイントは、花芽を見つけたらすぐカットすること。さらに花穂だけでなく、その周りにある小さなつぼみまで見逃さずに摘み取ることで、新しい葉に栄養が集中して柔らかい葉が育ちやすくなり、長く収穫を楽しめるようです。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数120.2万回以上のいいねを記録(7月7日時点)。「初めて知りましたーありがとう」「バジルの花そのままにしていました! 今切ります」「知らなかったです!!! 花咲いて喜んでました」「え! そうなんですね!? 伸ばした方がいいものだと思ってました 切ります!!」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人が知らなかったというバジルの“一手間”について、改めて投稿主の三村さんに話をお聞きしてみました。

── 花の蕾を見つけたら、すぐに全て切り落とした方がいいでしょうか?

基本的には、花芽を見つけたら早めに摘み取ることをおすすめしています。花を咲かせることに栄養が使われるため、葉を長く収穫したい場合は、花芽の段階で摘み取ることで、脇芽も伸びやすくなり、収穫期間を延ばすことができます。

── 他に、バジルを育てる時に気を付けていることがありましたら、教えていただけますか?

日当たりと風通しを良くすることを意識しています。また、葉を収穫する際は、必要な分だけではなく、脇芽を伸ばすことを意識しながら摘み取ることで、株全体がこんもりと育ち、長く収穫を楽しむことができます。

バジルを育てている方は、花芽を早めに摘み取って、柔らかくて香り豊かなバジルを長く楽しんでみてくださいね♪