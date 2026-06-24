子どものイヤイヤ期。「なかなかご飯を食べてくれない……」と悩んだことのある親御さんも多いのではないでしょうか。
どうやら、そんなやりとりはスズメの世界でも同じだったようです。
攻防戦が面白すぎて(笑)
ママは何を食べさせようとしてるの?!
(@sparrrrowsより引用)
「虫? みたいなの食べさせようとしてるママvs食べたくないヒナ」という動画をInstagramに投稿したのは、近所のスズメの観察日記を発信している「Sparrrrows(@sparrrrows)」さん。
屋根の上にいたスズメの親子。ママが虫のようなものをヒナの口へ運びます。
が、なんとヒナはまさかの「ペッ」。
ママはすかさず虫を拾い「お食べなさい」と、ヒナの口に入れ直しました。
しかし、ヒナはまたも「ペッ」。
するとママは再びキャッチして、「食べな!」とヒナの口へ。
そんなやりとりが何度も繰り返されます。
「何でこんなにワガママなのかしら」とでも言いたそうなママ。
ヒナが吐き出した虫を拾い上げて、「お食べなさい」「飲み込みなさい!」と何度も食べさせようと試みます。
しかし、「やだって言ってるじゃん!」とヒナも絶対に譲りません。
早送りになってもなお続く、終わりの見えない「食べて!」「ペッ」の応酬に、思わず笑ってしまいます。
そしてついに……
ヒナが振り払って吐き出したところでママはとうとうギブアップ。長い戦いは、ヒナの勝利で幕を閉じました。
ここまで頑なに拒否する姿に、投稿主さんも「ママは何を食べさせようとしてるの!?」とコメントしています。
この投稿は大きな反響を呼び、再生回数59万回以上、3.6万件のいいねを記録(6月23日時点)。「鳥の世界にもイヤイヤ期があるとは!」「雀の子にも、好き嫌いがあるんですね 貴重な映像ありがとうございます! すごく面白いです」「すごっ! こんなかわいい親子のやり取りを目撃したんですね」「お母さんの根気強さに脱帽…でも、ヒナも意思が強い子」など、数々のコメントも寄せられました。
投稿主さんに聞いてみた
とても面白いスズメの親子のやりとりについて、投稿主のSparrrrowsさんにお聞きしました。
── 撮影時のエピソードや、実際に見たご感想を改めてお聞かせください。
エピソードってほどのものはないんです(笑)。毎朝眺めているので、ちょっと違う動きがあると目に止まります。この時は「あ! 何か虫っぽいの食べさせようとしてる!」と、スマホを向けてズームで観察し始めました。
子スズメはなかなか食べないし、親も諦めないし、面白かったので一部始終ノーカット(途中早送り)でキャプションつけた動画です。
コメントにもあるように、私も子供相手にこんなやり取りしてたな、まさかスズメで思い出すとは、って思いましたね。
何度吐き出されても食べさせようとするママと、「やだって言ってるじゃん!」と拒み続けるヒナ。なんだかクスッと笑ってしまう、かわいらしい親子の攻防戦でした♪