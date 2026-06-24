子どものイヤイヤ期。「なかなかご飯を食べてくれない……」と悩んだことのある親御さんも多いのではないでしょうか。

どうやら、そんなやりとりはスズメの世界でも同じだったようです。

攻防戦が面白すぎて(笑)

ママは何を食べさせようとしてるの?!

(@sparrrrowsより引用)

「虫? みたいなの食べさせようとしてるママvs食べたくないヒナ」という動画をInstagramに投稿したのは、近所のスズメの観察日記を発信している「Sparrrrows(@sparrrrows)」さん。

屋根の上にいたスズメの親子。ママが虫のようなものをヒナの口へ運びます。

が、なんとヒナはまさかの「ペッ」。

ママはすかさず虫を拾い「お食べなさい」と、ヒナの口に入れ直しました。

しかし、ヒナはまたも「ペッ」。

するとママは再びキャッチして、「食べな!」とヒナの口へ。

そんなやりとりが何度も繰り返されます。

「何でこんなにワガママなのかしら」とでも言いたそうなママ。

ヒナが吐き出した虫を拾い上げて、「お食べなさい」「飲み込みなさい!」と何度も食べさせようと試みます。

しかし、「やだって言ってるじゃん!」とヒナも絶対に譲りません。

早送りになってもなお続く、終わりの見えない「食べて!」「ペッ」の応酬に、思わず笑ってしまいます。

そしてついに……

ヒナが振り払って吐き出したところでママはとうとうギブアップ。長い戦いは、ヒナの勝利で幕を閉じました。

ここまで頑なに拒否する姿に、投稿主さんも「ママは何を食べさせようとしてるの!?」とコメントしています。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数59万回以上、3.6万件のいいねを記録(6月23日時点)。「鳥の世界にもイヤイヤ期があるとは!」「雀の子にも、好き嫌いがあるんですね 貴重な映像ありがとうございます! すごく面白いです」「すごっ! こんなかわいい親子のやり取りを目撃したんですね」「お母さんの根気強さに脱帽…でも、ヒナも意思が強い子」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても面白いスズメの親子のやりとりについて、投稿主のSparrrrowsさんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードや、実際に見たご感想を改めてお聞かせください。

エピソードってほどのものはないんです(笑)。毎朝眺めているので、ちょっと違う動きがあると目に止まります。この時は「あ! 何か虫っぽいの食べさせようとしてる!」と、スマホを向けてズームで観察し始めました。

子スズメはなかなか食べないし、親も諦めないし、面白かったので一部始終ノーカット(途中早送り)でキャプションつけた動画です。

コメントにもあるように、私も子供相手にこんなやり取りしてたな、まさかスズメで思い出すとは、って思いましたね。

何度吐き出されても食べさせようとするママと、「やだって言ってるじゃん!」と拒み続けるヒナ。なんだかクスッと笑ってしまう、かわいらしい親子の攻防戦でした♪