バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」を2026年6月 第4週 より発売する。全10種で価格は300円。

2026年6月 第4週 発売「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」(全10種・300円)

「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」は、サンリオキャラクターズのかわいいめじるしアクセサリー。2025年4月に発売した商品の再販売。全国のバンダイナムコオフィシャルショップ（全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンのデパート・ガシャポンオフィシャルショップ＠ASAKUSA）限定で再入荷予定。

Part.1とPart.2が発売され、それぞれ10種がラインナップ。Part.1は「ハローキティ」「チアリーチャム」「ハンギョドン」「ポチャッコ」「なおみ（るるる学園）」「タキシードサム」「みんなのたあ坊」「けろけろけろっぴ」「マロンクリーム」「あひるのペックル」。

ラインナップ

ハローキティ

チアリーチャム

ハンギョドン

ポチャッコ

なおみ（るるる学園）

タキシードサム

みんなのたあ坊

けろけろけろっぴ

マロンクリーム

あひるのペックル

ハローキティ

チアリーチャム

ハンギョドン

ポチャッコ

なおみ（るるる学園）

タキシードサム

みんなのたあ坊

けろけろけろっぴ