バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」を2026年6月 第4週 より発売する。全10種で価格は300円。

  • 2026年6月 第4週 発売「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」(全10種・300円)

    2026年6月 第4週 発売「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」(全10種・300円)

「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」は、サンリオキャラクターズのかわいいめじるしアクセサリー。2025年4月に発売した商品の再販売。全国のバンダイナムコオフィシャルショップ（全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンのデパート・ガシャポンオフィシャルショップ＠ASAKUSA）限定で再入荷予定。

Part.1とPart.2が発売され、それぞれ10種がラインナップ。Part.1は「ハローキティ」「チアリーチャム」「ハンギョドン」「ポチャッコ」「なおみ（るるる学園）」「タキシードサム」「みんなのたあ坊」「けろけろけろっぴ」「マロンクリーム」「あひるのペックル」。

ラインナップ

  • ハローキティ
  • チアリーチャム
  • ハンギョドン
  • ポチャッコ
  • なおみ（るるる学園）
  • タキシードサム
  • みんなのたあ坊
  • けろけろけろっぴ
  • マロンクリーム
  • あひるのペックル
  • ハローキティ

    ハローキティ

  • チアリーチャム

    チアリーチャム

  • ハンギョドン

    ハンギョドン

  • ポチャッコ

    ポチャッコ

  • なおみ（るるる学園）

    なおみ（るるる学園）

  • タキシードサム

    タキシードサム

  • みんなのたあ坊

    みんなのたあ坊

  • けろけろけろっぴ

    けろけろけろっぴ

  • マロンクリーム

    マロンクリーム

  • あひるのペックル

    あひるのペックル