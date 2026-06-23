ティアライズが運営するブランド「アクリルグッズと名入れギフトTICO」は6月16日、ペインター「モニョチタポミチ」とのコラボ商品全6種類を、楽天市場にて販売開始した。7月16日までの期間限定で販売する。

マカロンリングチャーム

今回のコラボでは、クールで気ままなキャラクターたちを、透明感やラメが映えるカラフルなアクリルアイテムに落とし込んだ。ぎょうざちゃんなどの魅力を引き立てる仕様にこだわり、チャームやヘアピンといった日常使いしやすい商品を展開する。自分だけの特別感を演出できる名入れ対応商品も用意する。

「マカロンリングチャーム」(1,870円)は、マカロンのようなころんとしたフォルムがかわいいチャーム。

「まんまるぎょうざちゃんチャーム」(1,100円)は、まんまるシルエットのぎょうざちゃんのチャームで、ネオンカラーとゆるい表情のコントラストがポイント

まんまるぎょうざちゃんチャーム

「シュガーめじるしチャーム」(880円～/ 名入れ可)は、カラフルなアクリルとキャラクターを組み合わせた目印になるチャーム。名入れ対応のため、推し活やギフトにもおすすめとのこと。

シュガーめじるしチャーム

「おなまえリングチャーム」(1,870円/名入れ可)は、キャラクターと名前を一緒に楽しめるリングチャーム。好きな名前や言葉を入れ、自分だけの特別なアイテムとして使用できる。

おなまえリングチャーム

「グリッターヘアピン」(1,650円)は、きらきらのグリッターアクリルが目を引くヘアピンセット。

グリッターヘアピン

「ぎょうざちゃんヘアピン」(1,650円)は、「ぎょうざちゃん」の表情やシルエットを楽しめるヘアピンセット。