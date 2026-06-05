石川さゆり “他人のオーディションはがき”で人生激変!?「それまで牛乳配達をやっていたんです」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

5月のマンスリーゲストは、歌手の石川さゆりさん。4月に最新曲「日々呉々（くれぐれ）と」（作詞・作曲／宮沢和史さん）をリリースした石川さんに、デビュー秘話などについて伺いました。

1958年（昭和33年）生まれ、熊本県熊本市出身の石川さん。1973年、15歳でシングル「かくれんぼ」で日本コロムビアよりデビュー。1977年に「津軽海峡・冬景色」が大ヒット。日本レコード大賞歌唱賞受賞し、同年19歳でNHK紅白歌合戦に初出場を果たす。その後、「天城越え」「風の盆恋歌」「ウイスキーが、お好きでしょ」など、時代を超えたヒット曲を次々に世に送り出す。また、演歌の枠を超え、布袋寅泰さん、亀田誠治さん、東京スカパラダイスオーケストラ、奥田民生さんなどジャンルを超えたミュージシャンともコラボレーションしています。

＊

唐橋：石川さんの芸能界への架け橋となったのが、テレビのオーディション番組「ちびっこ歌謡大会」とのことですが、これは何歳のときですか。

石川：中学3年生、14歳のときですね。

唐橋：これはご自身で出たいと思われたのですか。

石川：いえ、私は当時、歌のお稽古に通っていたのですが、そこに来ていた女の子が「オーディションのハガキを出して返事が来たのよ」と言っていたんです。「すごいな、彼女は歌手への道がすごく近くなるんだな」と思っていました。それは夏休みのコンクールだったのですが、次に会ったときにその子が「おばあちゃんの家に家族みんなで帰る日と重なっちゃったから、行けないんだって」と言うんですよ。「えっ、じゃあもったいないじゃない。そのハガキ、私にちょうだい」と言ってもらって（笑）。オーディション会場に行って、名前を書き換えたんです。

唐橋：ええ（笑）!?

石川：書き換えて良かったのかは分からないんですけど、出したら「どうぞ」と言われたので、ピアノの伴奏で歌いました。そうしたら受かってしまい、テレビに出ることになりました。第1週、第2週、第3週……と毎週チャンピオンが生まれるのですが、8月の終わりに「チャンピオン大会」があり、そこまで進んでチャンピオンになってしまったんです。

唐橋：すごいですね。

石川：「ひぇ～チャンピオンになっちゃった……！」という状態で夏休みが終わりました。そうしたら9月になってすぐにテレビ局の方から連絡があり、「局へ保護者と来てください」と言われて行きました。すると「10月からの新番組で、石坂洋次郎さん原作の『光る海』というドラマがある。これにレギュラー出演をしてもらいたい」と言われたんです。

唐橋：ええ。

石川：「私、歌手になりたいんです」と言ったら、「いろいろな意味で、この2クール（半年間）をやっておくと勉強になるから、やってごらんなさい」と言われました。今思うと、のちに吉永小百合さんと結婚された岡田太郎さんが演出をされていました。そのときから私は「石川さゆり」という名前で仕事を始めましたね。

唐橋：急に演技のお仕事が始まったのですね。

石川：そうなんですよ。だから8月の終わりに「わ～い！ チャンピオン!!」と言っていたのに、9月11日頃にはもうスタジオに入っていました。「何が起きたんだろう!?」という感じでしたね（笑）。最初はドラマのお仕事から入って、沖雅也さんの妹役を演じました。それをホリプロの方がご覧になっていて「うちに来ませんか」ということになり、ドラマをやりながら事務所に所属して、翌年の3月に歌でデビューしました。

唐橋：15歳のときですね。

石川：そうですね、14から15歳になる頃です。普通の中学生が突然テレビのドラマに出るようになったのですが、私はそれまで牛乳配達をやっていたんです。

唐橋：ええ、そうだったのですか。

石川：歌のお稽古に行きたかったものですから。月末の集金もやっていたのですが、配達のお家に行くと「あなた、最近テレビに出てない？」と言われて（笑）。

唐橋：バレてしまいますね（笑）。

石川：テレビに出ているのに牛乳配達をやっているというのは、今思うとおかしいですよね。「はい」と言えばいいのに、ちょっと恥ずかしいと思ったのか、「いや、出てません」と言いながら（笑）、そんなことをしつつドラマをやっていました。

――石川さゆりさんは、従来の豪華なフルバンド編成でのコンサートに加え、少編成による「アコースティックコンサート」も開催しています。公演情報など詳しくは、石川さゆりさんの公式サイトをご覧ください

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/