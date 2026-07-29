「このド淫乱が! なめとったらしばくぞ!」――鈴木紗理奈演じる紗都が、夫との不倫を疑う心菜(風吹ケイ)の自宅へ乗り込む。きょう29日に放送される中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おちたらおわり』(毎週水曜24:24～)の第5話で、タワマンを舞台にしたママ友バトルが新たな局面を迎える。

夫の服から心菜のネイルと同じスワロフスキー

同作は、すえのぶけいこの同名漫画を原作に、憧れのタワーマンションへ引っ越した主人公・月島明日海(宇垣美里)が、因縁の相手・真宮孔美子(篠田麻里子)やママ友たちとの争いに巻き込まれていくサバイバルドラマ。

第5話では、夫・英治(清水海李)と心菜の関係を疑っていた紗都が、ついに決定的な証拠をつかむ。

紗都が英治の服から見つけたのは、心菜のネイルに付いていたものと同じスワロフスキーの粒。夫への疑念は、確信へと変わっていく。

そこへ孔美子が追い打ちをかけるように、ある動画を紗都に見せる。怒りが頂点に達した紗都は、「アノ女ッ!!!!!」と心菜の家へ乗り込む。

そして心菜を前に、「――ックスしまくって、このド淫乱が! なめとったらしばくぞ!」と怒りを爆発させる。

夫の不倫疑惑をめぐる直接対決だけでは終わらない。心菜が結婚前からひた隠しにしてきた“禁断の秘密”まで暴かれてしまう。

孔美子、朋代の嫉妬心にも接近

一方、夫・泰弘(木原勝利)からのモラハラに苦しむ朋代(佐津川愛美)は、夫がいながら年下の青年と楽しそうに話す明日海の姿を目撃。嫉妬にも似た感情を抱く。

その心の隙に入り込むのが孔美子だ。「明日海さん、見かけによらないわよね。ご主人がいるのに、あんなに若い子と……」と巧みに不信感をあおっていく。

孔美子の策略によって明日海への疑念を深めた朋代は、やがてその家庭を崩壊させようと牙をむく。

第5話の放送後には、第1話から第5話までを約8分半にまとめたダイジェストを配信。TVerでは、同5話までの全話無料配信もスタートする。

【編集部MEMO】

鈴木紗理奈は、1977年7月13日生まれ、大阪府出身。タレント、俳優、歌手として活動し、バラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ!』へのレギュラー出演で広く知られる。俳優としてはドラマ『略奪愛・アブない女』『ケイジとケンジ、時々ハンジ。』、映画『キセキの葉書』などに出演。同映画ではマドリード国際映画祭の最優秀外国映画主演女優賞を受賞した。

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