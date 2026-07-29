設楽統(バナナマン)とバカリズムがゲームマスターを務めるPrime Videoのバラエティ番組『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな?』シーズン2(全6話)が、8月28日から独占配信される。プレイヤーには、長谷川忍(シソンヌ)、増田貴久(NEWS)、ベッキーの3人が決定。新たな戦いの一部を収めたスーパーティザー映像も公開された。

同番組は、日本のPrime Original史上最大となる賞金1億円を懸け、芸能人の友情を試す実験バラエティ。設楽とバカリズムがゲーム全体を陰で操りながら、人間の本性をあぶり出す仕掛けを次々と投下する。

シーズン1では、番組の詳細を伝えることを禁じられたプレイヤーが電話で友人を呼び、最も多く集めた者が賞金を獲得するルールを採用。目的を知らされないまま、友人のために駆けつけ、待ち続けられるのかを試す企画が話題を呼んだ。

番組の内容が知られた後には同じルールでの続編は不可能とも言われていたが、シーズン2ではその常識を覆し、システムを大幅に変更。幕張メッセのアリーナを貸し切り、スタッフ530人、カメラ80台という、前作の倍以上の規模で収録された。

「誰が来てくれるか不安もありますが」

今回のプレイヤーには、芸人だけでなく、アイドル、俳優、アーティストなど幅広い交友関係を持つ3人が選ばれた。

長谷川は、バラエティ以外の番組にも出演していることから、交友関係の広さに自信を見せつつ、「誰が来てくれるか不安もありますが、出たとこ勝負でがんばります!」と意気込む。

増田は、友人が多いと見込まれてのオファーを喜びながらも、「僕でいいんですか？という思いはありました」と率直な心境を告白。長谷川と芸人の友人を取り合う状況になった場合については、「長谷川さんへのイジリも含めて、僕のほうへ来てくれると思っています(笑)」と自信をのぞかせた。

芸歴28年で、普段からホームパーティーを開いているというベッキーは「自分ならだれを呼ぶかなと思いながらシーズン1を見ていたので、声をかけていただいたときはうれしかったです」とコメント。一方で、「この番組だと思うと荷が重い…と一度は逃げたくなりましたね(笑)」とプレッシャーも明かし、「人脈を駆使してがんばります!」と語った。

「最初から裏切るつもりだったのかよ！」

公開されたスーパーティザー映像は、前田敦子、京本政樹、清春らが駆けつけたシーズン1の映像からスタートする。

続編について、設楽は「全く同じルールでやっちゃうと、知っている人がいるし、バレちゃってるからできない」とした上で、「自分のトモダチの一番のベストメンバー」「身体能力が高い人たちを集めればいい、とにかく数を集めるのか」と、新たなルールの構想を語る姿も収められている。

映像では、シーズン2の舞台となる巨大セットや、新たな戦いの一部も公開。終盤には「最初から裏切るつもりだったのかよ!」「このチーム崩壊ですよ」という叫び声が響き、今シーズンは「チーム」が重要な鍵を握ることを予感させる。

バカリズム「裏切りが結構あって、見ていて楽しかった」

設楽は、シーズン2について「今回はただトモダチをたくさん呼ぶだけではありません」と説明。「ルールが大きく変わって、よりトモダチのモチベーションが高く、自ら動いている様子がおもしろかったです」と見どころを語る。

バカリズムも「チームをまとめるリーダーから、驚異的な能力を発揮する人、その場をかき乱す劇薬のような人まで、本当にたくさんのトモダチが集まってくれました」とコメント。

さらに、「裏切りが結構あって、見ていて楽しかったです。トモダチだけでなくプレイヤーの本性もあぶりだされるので、ご期待ください」と呼びかけた。