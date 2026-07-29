アイドルグループ・Snow Manの岩本照が、10月スタートのテレビ朝日ナイトドラマプレミアム『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』(毎週金曜23:15～24:15)で主演を務めることが29日、わかった。

テレビ朝日ナイトドラマプレミアム『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』

同作の主軸を担う真田十勇士とは、忍者である猿飛佐助や霧隠才蔵ら、実在の戦国名将・真田幸村(信繁)に仕えたとされる架空の家臣10人。江戸時代から現在に至るまで、軍記物や講談、さまざまな映像・舞台作品などで取り上げられ、絶大な人気を誇り続けてきた。 そんな真田十勇士の物語を、今回は史実とフィクションを織り交ぜた新たなる切り口でドラマ化。全編京都ロケを敢行し、本格アクションと最新映像技術を駆使した映像表現、奥深き人間ドラマが融合した忍者ストーリーを世界に向けて発信する。

今作の舞台は、徳川家康が豊臣政権を打ち破り、天下の覇者となった関ヶ原の戦い(1600年)から14年後の日本。豊臣方に加勢した武将・真田幸村は、高野山麓にある九度山に幽閉され、人知れず家臣として仕え続ける忍たちとともに、息を潜める生活を送っていた。そんな中、若き豊臣家の当主・秀頼が反旗を翻すことを恐れた家康が、“豊臣討伐”を宣言したことから、事態は急変。天才的な忍術を誇る忍者・猿飛佐助(岩本)と出会った幸村は、ついに時は満ちたと判断し、豊臣家を助けるため九度山からの脱出を決意する。佐助は幸村への忠義を誓う忍たちと合流し、徳川家を相手取った最大の決戦＝大阪の陣へと突き進んでいく。

コメントは以下の通り。

岩本照

――出演オファーを受けた際のお気持ちを教えてください。

役名を聞いて、「これまで何度も出場した『SASUKE』じゃなく、こっちの佐助をやるのか!」と、純粋に思いました。(まさかのサスケつながりに)驚くと同時に、うれしかったです。

――台本を読まれての感想、特に惹かれたポイントをお聞かせください。

視聴者の皆さんも、それぞれのキャラクターにすごく感情移入ができそうだなと思いました。というのも、このドラマにはピュアな佐助をはじめ、皆さんがそれぞれ「僕だったら、私だったら……」と推したくなるキャラがそろっているんです。ザ・チームワークな感じがして、本当に素敵な作品だと感じています。

――現場ではどんなチームを作っていきたいですか?

和気あいあいとしたチームでありながらも、時には緊張感もちゃんとある、そんなオン・オフを大事にできるチームを作っていけたらいいな、という願望があります。

――本作の見どころを教えてください。

自分も含め、出演者の皆さんが演じるアクション・シーンが多数あるのですが、今回はAIを導入したことで想像を超える幅も加わっているので、演じていて本当に楽しいです。映像が完成するまで、どう仕上がるか分からない未知数の部分もいっぱいありますし、大きな見どころになると思います。

――視聴者の皆様に向けて、メッセージをお願いいたします。

撮影初日から、なかなかハードでパンチのある撮影をさせていただきました。これから徐々に、他のキャストの皆さんが増えていき、さらにワクワクしてくるんだろうな、と感じられた初日でした。今後も、キャスト・スタッフ一丸となって過ごしていきたいと思います。ぜひ、お楽しみに!