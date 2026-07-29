読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』(毎週木曜23:59〜)で、芸能事務所社長・坂井麻衣子を演じる田中麗奈。夫・優一(古川雄大)を束縛し、時には恐ろしい一面ものぞかせる一方、その行動の根底には深い愛情があるという難役だ。インタビューでは、麻衣子を演じる上で大切にしたことに加え、仕事で大事にしていることについても話を聞いた。

田中麗奈 撮影：泉山美代子

1話で麻衣子が幽霊になる驚きの展開

――クランクイン前の取材で、麻衣子という役について「演じ方によって印象が大きく変わっていく役でもあるので、とてもやりがいがあります」と話されていましたが、実際に撮影に入ってみて、いかがですか?

麻衣子には、夫を束縛する怖い人、恐妻というイメージがありますし、実際にそういう面もあるんですけど、愛情の深さ、優一を心配する思いがあって、ユーモアもある人だと思っていて。今は、麻衣子の感覚を体感できることが心地いいです。

――1話から大変面白かったですし、田中さんのお芝居に引き込まれました。

うれしいです。

――まさか麻衣子が幽霊になるとは思いませんでした。

そうですよね。だから今回、私は幽霊役なんです(笑)。

――1話から幽霊になるわけですもんね(笑)。敏腕マネージャーの部分の描き方も面白かったので、非常に贅沢な構成だなと思いました。

なるほど。確かに、(マネージャーとしての麻衣子の話は)前半で一気に終わってしまうところがありますから、そこだけでも物語を進められたというふうに思っていただけたんですね。でも、幽霊になってしまう(笑)。

――はい(笑)。麻衣子はキャラクターとして魅力的だなと。

麻衣子はユーモアがありますよね。ちょっとしたいたずら心だったり、優一にずいずいと厳しいことを言ったり、言うことを聞いてほしいという思いから発する言葉の中にも、愛情がある。それを感じ取っていただけたら、うれしいですし、そこで優一がおどおどしたり、怯えたりする姿も愛らしく見えてくる作品だと思います。

サスペンスではありますが、肩肘を張って、考察だけに集中して観るような重たい作品ではなく、エンターテインメントとして華やぐ部分もありますし、少しリラックスして笑っていただけるところも描かれているなと感じたので、完成した映像を観て、私もうれしかったです。

麻衣子が作り出す空気感の違いに感じる面白さ

――リラックスして笑えるで言うと、優一が局アナ時代の同期である京香と食事をしているお店に麻衣子が現れるシーンは、怖すぎて笑ってしまいました(笑)。

本当に! 音楽も含めて、麻衣子が妖怪みたいといいますか。暴いてやるぞ、みたいな、高揚していく音楽がかかっていましたよね。

――そういったシーンと対比的に、岩崎くん(※)の仕事に付いているときの麻衣子が優しくて、やっぱり仕事ができて。

そうですよね。仕事が終わったら、お水を渡して(笑)。

※麻衣子がマネジメントするタレント・岩崎愁斗(INI尾崎匠海)

――願掛けでカツ丼を食べに連れていってあげて(笑)。

岩崎くんといるときは、本当に家族のように、息子のように、ただただ愛情を注いでいる。もちろん、時には厳しい言葉もかけると思うんですけど、「私が何とかするから」という思いがあって、すごくいい関係を築いていますし、優一といる時のような緊張感は全くなくて、穏やかで優しい気持ちでいられます。

一方、優一と一緒にいるときは、2人の間にどうしても緊迫感が漂っていく。その言葉のやり取りが、麻衣子独特の表現なんですよね。「あなたは籠の中の鳥」「クモの糸にかかったチョウ」といった言葉を投げかけて、余計なことをしてはいけないという気持ちを植え付けている。

タレントとしての優一を守るため、日本一の司会者を目指すためと、「監視カメラがあるようなもの」「世間はあなたのことを注目している」と繰り返し伝えている時の麻衣子の圧のようなものも、演じていて、また違う空気になるので、すごく面白いです。

今後は、過去の麻衣子のエピソードや、優一と麻衣子が社長とタレントという関係になる前の2人も描かれますが、そこもまた違う空気感が漂っているので、本当にどのシーンも楽しいですね。