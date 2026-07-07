「描いてほしいって気持ちから、描き切ってほしいという気持ちに……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、約1年半ぶりに『週刊少年ジャンプ』に最新話が掲載される漫画『HUNTER×HUNTER』(ハンター×ハンター)に言及した――。

野田クリスタル

「“休みがち”っていう言葉はもう似合わない」

『HUNTER×HUNTER』は、原作者・冨樫義博氏の腰痛が原因で、これまで何度も休載。漫画好きの野田は、6月25日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、「今回も1年半ぐらいか～みたいな」と吐露。冨樫氏はXで、原稿の進捗状況をたびたび投稿しており、「マユリカの中谷に見せて、“これって今どの段階なの?”って。漫画描いてるから。“全然まだです”みたいな」と明かしながら、「そうなんだ～って。気長に待ってた感じですね」と淡々と話した。

1998年に連載スタートした同作だが、「今の子は、もうわからないでしょうね。休んでるっていうか、数年に1回やる特番みたいな感じに思ってるんじゃないか」と語った野田。「“休みがち”っていう言葉はもう似合わない」とし、「大御所がたまに描いていただける」と主張。「考えてみてほしいんだけどさ。うちらで言うと、ダウンタウンさんとか、ウッチャンナンチャンとか、とんねるずさんが、まだネタ書いてるようなもんだから」と例を挙げると、村上も、「確かに。ネタやってくれてると思ったら、本当にありがたい」と納得した様子だった。

また、野田は、「冨樫先生も体調と戦って、いつまで続けられるかっていう。我々もここまで来ると、描いてほしいって気持ちから、描き切ってほしいという気持ちにシフト変更してる」と語り、「船が暗黒大陸に着くというところまで、ぜひとも……」「もう贅沢言いません」「冨樫先生も体調がありますから」と本音を明かす場面も。村上が、「いい感じで終わっていただければ」と賛同すると、野田は、「最後の結末が知りたい」と本気モードで懇願していた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。