「失礼だななんて思いもしなかった」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、23日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)に出演。「MUSIC AWARDS JAPAN2026」で司会を務めた俳優・菅田将暉から謝罪されたエピソードを語った。

「何を謝っていらっしゃるんだろう?」心境を告白

菅田は22日放送の『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』内で、同イベントでの山口への質問を反省していた。

この件について山口は、「菅田さんが、僕への『ライブとか行かれるんですか?』という質問を猛反省したと。その後、『楽屋でお詫びしたけど、一郎さんの対応がすごく良かったです。優しい』って言ってくれた」と紹介。「全然、俺は何にも感じてなかったし、失礼だななんて思いもしなかったよ」と当時の心境を明かした。

さらに、「俺は『何を謝っていらっしゃるんだろう?』ぐらいの……。 『はい?』みたいな。わざわざ来てくれて謝るなんて、なんでそんなことしてくれるの、俺にってぐらいだったから」と回顧。続けて、「もう菅田君と話せてうれしい、わざわざ来てくれてありがとう、かっこいいみたいな感じだった」としたうえで、「気難しいと思われたってことか、俺」と苦笑いした。

最後には、「菅田くん、『オールナイトニッポン』に遊びに来てよ」と呼びかけ、「俺も役者をやられている方たちって、どういう人か分からないじゃん。ちょっと距離を感じていたけど、菅田くんはちゃんと話せそうだなと思った」と菅田の印象を振り返っていた。