「25歳で芸能界は辞めると思っていた」──4日に放送された日本テレビ系ドキュメンタリー番組『アナザースカイ』(毎週土曜23:00～)に、俳優の佐々木希が登場。SNSなどでは、「若い時代を赤裸々に語れるのも、この透明感のある能登の景色があったからかもね」などのコメントが上がっている。

佐々木希 撮影:蔦野裕

佐々木が訪れたのは、2015年に公開された、出演映画『さいはてにて -やさしい香りと待ちながら-』のロケ撮影で1カ月も滞在していたという石川県・能登。いまだ震災の爪痕が残る能登半島に約13年ぶりに訪れた。

復興に向けて力強く進んでいる能登。そこで、「どうしても来たかった」食堂を営む母娘と再会した。撮影現場で炊き出しをしてくれいていたその食堂の母娘とハグし、今朝獲れたばかりの新鮮なお刺身定食を堪能した。「希ちゃんが来ると聞いて、ずっと楽しみで」と涙ぐむ女将。「ずっと来たかった。涙腺が…」と佐々木の目は潤んでいた。

映画のモデルとなった珈琲店にも訪問。震災があってからまだ再開しておらず、今は被害が少なかった街中でお店を経営しているという。地震により海底が隆起し、撮影現場だった海の風景も変わってしまった。その海岸線で、コーヒーを淹れる2人。映画をイメージしたというブレンドコーヒーに「みんながほっとする味」と佐々木は13年前に思いを馳せた。

そして絶景の灯台へ移動。「秋田の田舎から出てきて東京に馴染めないと思った。忙しいし寝たいし…。どんな仕事も極められなくて受け身だった。中途半端な自分にイライラもした。失礼な態度を取ったりもした」とデビュー当時を語る。「自分なんてって気持ちがあったかもしれない」、海を見ながらそう語る佐々木。

だが、少しずつ仕事が楽しくなってくる。「今は続けたいっていう気持ちになってきている」と、しっかりとした口調で語った。同映画の撮影でヒロインを演じた永作博美からも「自分が信じたところは突き進んで、あとは捨てちゃえばいいよ」と背中を押してくれた。そして最後には、「挑戦することを忘れずに、自分のやってることが誰かの幸せにつながっていれば、わたしの幸せにもなるし、そんな良い循環になれば…」と締めた。

今回の放送にX(Twitter)では、「なんだか見ていて涙が…」「能登ってまだ復興中でみんな頑張ってるんだな」「すごい自然が美しかった。だから希ちゃんも、これまで明かしてこなかったっていう気持ちを明かせたのかもしれない」といったコメントが見られた。

この放送は、TVerで配信されている。