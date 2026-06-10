「可愛くない時代がない」俳優の佐々木希が、自身のインスタグラムで幼少期の写真を公開し、圧倒的な美貌にファンから称賛の声が相次いでいる。

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佐々木希、日本テレビ7月期ドラマ『告白－25年目の秘密－』に出演

7月スタートの日本テレビ系土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』(毎週土曜21:00～)。同作は、1人の女性を25年間思い続けてきた一途で危険な主人公・雪村爽太(松村北斗)が巻き起こす、完全オリジナルラブサスペンスとなっており、佐々木は同作で化粧品会社に勤務しながら7歳の娘を1人で育てるシングルマザー・竹田泉を演じる。

佐々木は5月25日にインスタグラムを更新し、同作への出演を報告。「二人の恋を知る私は誰?」「爽太さん、麻里子さんのこと好きなんですか?」というキャプションと共に目元が隠された少女が映った動画も公開した。

その動画には幼少期の写真や卒業アルバムが使用されており、佐々木は「この夏は是非、一線を越えるようなハラハラとした純愛、サスペンスを」とドラマをアピール。目元を隠してない元画像では、現在の佐々木の面影を色濃く感じるものとなっている。

この投稿には「美少女すぎる」「幼い時から美貌が際立ってる」「可愛くない時代がない」など称賛の声が続々と寄せられている。

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