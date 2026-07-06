「演出もすごいし、みんなもかわいいし、踊りもすごいし……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルと村上が、アイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)の単独ライブを振り返った――。

野田クリスタル

関係者席で「ペンライトもガンガン振って」「マジで俺だけ」

指原莉乃がプロデュースする10人組女性アイドルグループの＝LOVE。6月20日、21日に、東京・MUFGスタジアム(国立競技場)で、単独ライブ「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond “KYUN”』」を開催し、2日間合わせて約13万2,000人を動員した。マヂカルラブリーは、6月25日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、同ライブに参戦したと報告。女性アイドルグループのライブをはじめて観たという野田は、「すごかった」と何度もつぶやいた。

関係者席だったため、「座る席らしい。ご親族の方とか。だから、割と落ち着いてる」と説明しつつ、「“ありがとう～!”って。“私たちのこと好きですか～? ”みたいになったら、“当たり前だ～!”って」と熱い声援を送っていた様子。「基本的には、郷に従えなんで。ペンライトもガンガン振って。マジで俺だけ」と明かし、「はじめてだったから、ビックリして。あんなに楽しいなんて……。演出もすごいし、みんなもかわいいし、踊りもすごいし。パフォーマンスもあんなにすごいもんなんだね」と大興奮だった。

また、それぞれ別日に観たというマヂカルラブリー。野田が参戦した日は、どしゃ降りの雨に見舞われたが、「頑張って作った前髪が、崩れ倒してるんですよ。びっしょびしょ。野口さんも、多分はじめてお披露目してる髪色とヘアスタイルだったじゃないですか。それでも、何もうろたえず」と番組で共演する野口衣織の頑張りに感動。実は、「リハでもどうやら、1回びしょびしょになってるらしい」と明かしながら、「その中で踊ってさ。いや、恐ろしいですね。ビックリしました」と感心しきりだった。

ライブ後、メンバーの楽屋を訪れた野田は、「いつもの感じで出て来たけど……。“うわ! 野口おるやん! 本物だ……。あの、いつも観てます!”みたいな」と戸惑いを吐露すると、村上も、「今までの雰囲気ができなくなる。イジれなくなっちゃうから、輝き切ってるところはあんまり見ないほうがいい(笑)」と共感。一方で、バラエティでたびたび共演するM!LKが、最近気になっているようで、「お笑いの現場でしか会わないから。変な人でしか思ってないから。キラキラしてるところを見たい」と興味を寄せていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。