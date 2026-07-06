ファミリーマートは7月7日から、ハワイグルメ全9種類を展開する「ひとくちでハワイ気分!」を全国のファミリーマートで実施する。

毎年好評のハワイフェアを今年も開催

2024年、2025年に引き続き、今年もハワイをテーマにしたフェアを開催する。今年は、おむすびの定番「SPAMむすび」をはじめ、ロコモコ、マラサダ、ライオンコーヒーといった外せないハワイグルメに加えて、ハワイ土産の代名詞ともいえる「ハワイアンホースト」のマカダミアナッツチョコレートをイメージしたエクレアとアイスを発売する。

「SPAMむすび ツナマヨネーズ」(298円)は、アメリカのホーメルフーズ社が販売するSPAMを主役に、おむすびの人気具材ツナマヨネーズを組み合わせた商品。ハワイで売られているSPAMむすびのような、甘辛い味わいでリニューアルする。甘くてコク深い味わいのタレをSPAMに塗って焼き上げ、ツナとマヨネーズと合わせた。

「SPAMむすび ダブル玉子(玉子焼き・たまごタルタル)」(398円)は、SPAMと具材をごはんでサンドしたおむすび。ミルクでふわっと仕上げた玉子焼きと、クラッシュした玉子入りタルタルソースが、SPAMの塩味とピッタリな味わい。

「ハンバーグロコモコ(グレイビーソース仕立て)」(698円)は、ハワイの人気ローカルフード「ロコモコ」をワンプレートのお弁当に仕立てた商品。ジューシーなハンバーグと目玉焼きに、肉の旨味が詰まったソースを合わせた。

「サーモンポキ 彩り野菜&パスタ」(328円)は、ハワイのローカルフード「ポキ」をサラダ仕立てにアレンジした一品。サーモンと具材によく絡む、ごま油が香るやみつきだれで味付けした。彩りよい野菜とショートパスタを合わせることで、さまざまな食感が楽しめる。

「殻までおいしいガーリックシュリンプ」(438円)は、オアフ島生まれのハワイの代表的料理をイメージした商品。特製ガーリックソースでやみつきになる味わいの、殻まで美味しく食べられるガーリックシュリンプ。

「ハワイアンホースト マカダミアナッツチョコエクレア」(255円)は、ミルクチョココーティングがかかったパフの中に、ローストした香ばしいマカダミアナッツが入ったチョコクリームを詰めた商品。

「ハワイアンホースト マカダミアナッツチョコレートアイス」(288円)は、濃厚なチョコアイスをマカダミアナッツ入りチョコでコーティングした、チョコとナッツを存分に楽しめるアイスバー。

「LION COFFEE バニラキャラメルカフェオレ」(224円)は、ハワイの定番コーヒーブランド「LION COFFEE」監修商品。あま～いキャラメルと華やかに香るバニラのフレーバーコーヒー。

「LION COFFEE バニラキャラメルカフェオレ」(224円)

「チョコマラサダ(マカダミアホイップ)」(158円)は、ふんわりとした食感の生地に、マカダミアホイップを入れ、チョコをコーティングしたドーナツ。

SPAMむすびを買うと抽選で100円割引クーポンが当たる

期間中、SPAMむすび各種を1品買うごとに抽選でSPAMむすびに次回使える100円引きクーポンが当たる。クーポンはレシートに印字される。キャンペーン期間は7月7日～7月13日、クーポン利用期間は7月7日7:00～7月20日。

「ファミペイ」でスタンプをためるとSPAMグッズなどが当たる

期間中、同フェア対象商品をファミペイを提示して買うと1品につき1個スタンプがたまる。スタンプをためて応募すると、抽選で合計320名にSPAMグッズが当たる。

スタンプ4個で「スパミーX-Large枕」(抽選で20名)、スタンプ3個で「SPAMブランドロゴ入りジッパー付きリストレット」(抽選で50名)、スタンプ3個で「SPAMむすびTシャツ」(抽選で50名)、スタンプ2個で「SPAMむすびパピー・キーチェーンチャーム」(抽選で100名)、スタンプ2個で「SPAM缶クラシッククーラーバッグ」(抽選で100名)に応募できる。

ファミリーマート限定サンリオグッズも登場

店頭ではハワイ気分が楽しめる「はぴだんぶい」のグッズも発売する。

「アロハシャツキーホルダー」(1,320円)は、はぴだんぶいのファミリーマート限定イラストを使用したアクリルチャーム付きのキーホルダー。全6種類から選べる。

「エコバッグ」(1,540円)にも、同限定イラストを使用している。種類は1種類のみ。

ファミマオンラインでもハワイ気分を楽しめる商品を発売

ファミマオンラインでも、ハワイフェア関連商品して「はぴだんぶい クリアタンブラー」(2,200円)や「フラ印オリジナルTシャツ」(2,800円)、「ライオンコーヒーオリジナルギフトセット」(3,800円＋送料)を発売する。

サーシャさんによる商品紹介動画を公開

期間中、ファミマTVで放映中の「Sasha’s Hou Hawaii ～サーシャのホウハワイ～」とYouTubeチャンネル「【公式】Sasha’s Hou Hawaii ～サーシャの新しいハワイ～」でも、ハワイフェア商品の魅力を紹介する。