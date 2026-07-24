日本アイスマニア協会とアイスクリーム・ラバーは8月5日から、アイスクリーム万博「あいぱく OSAKA」をあべのハルカス近鉄本店(大阪府大阪市)で開催する。

あいぱく OSAKA 2026

34ブランド・100種類以上のご当地アイスが集結

年間1,000種類以上のアイスを食べるアイス評論家のアイスマン福留氏をはじめ、日本アイスマニア協会が厳選した日本全国の個性豊かなご当地アイスや話題の商品など、34ブランド・100種類以上のご当地アイスが集結する。北海道の牧場でしか味わえない濃厚なソフトクリームや、地元で長年愛され続けるロングセラーアイス、素材や製法にこだわったご当地アイスなど、なかなか出会えないアイスも。まだ知られていない地域の魅力や生産者の想いが詰まった"ご当地アイスの世界"を楽しめる。

開催期間は8月5日～8月17日、開催時間は10:00～20:00で、8月6日は19:00まで、最終日の8月17日は17:00閉場となる。入場無料。

横浜発のクラフトチョコレート専門店が初登場

横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS」が、同イベントに初登場。世界各国から厳選したカカオ豆を自家焙煎し、Bean to Bar製法で素材の個性を生かしたチョコレートづくりを続けている。自家製チョコレートをブレンドした濃厚なチョコレートアイス「ピュアカカオ」やBean to Barチョコレートを使用したバニラビーンズならではの「クッキー&クリーム」などをラインナップする。

アイスクリーム ダブル/VANILLABEANS

さつまいも菓子専門店が手掛けるサンデー

北海道・十勝にある、さつまいも菓子専門店「十芋」が初登場。北海道・十勝産生乳を使用したなめらかなソフトクリームに、自家製の濃厚な芋蜜ソースをたっぷりとかけ、サクサク食感の塩味クラッシュけんぴと、香ばしくほろ苦い焦がしカリカリ芋をトッピングした。さつまいものやさしい甘みを引き立てる、甘味・塩味・苦味が織りなす絶妙なハーモニーと、さまざまな食感を一度に楽しめる一品。

京都発チーズケーキソフトを特別販売

京都発、素材にこだわるチーズケーキ専門店「ソラアオ」は、厳選した素材を使用し、濃厚でありながら上品な味わいのチーズスイーツを展開する人気ブランド。京都で人気の夏季限定チーズケーキソフトを特別販売する。

また、同イベント限定のメニュー「スペシャリティーチーズケーキソフト」も登場する。香ばしいワッフルボールに、ソラアオのチーズケーキソフトをたっぷりと絞り、プレーンチーズケーキを贅沢にトッピング。さらに、京都・宇治産いちご「紅ほっぺ」を使用した自家製コンフィチュールをたっぷりとかけ、華やかな味わいに仕上げた。

スペイン発のチョコブランドが出店

「bubó BARCELONA(ブボ・バルセロナ)」は、スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド。

ソフトクリーム シャビーナ&本日のチョコレート2種付/ブボ・バルセロナ

ブランドを代表するケーキ「シャビーナ」をイメージしたオリジナルソフトクリームは、数種類のスパイスをブレンドしたチョコレートソフトに、オリーブオイルとカカオニブを合わせた、香りと食感が楽しめる大人向けの一品。さらに、同ブランドを代表するオリジナルソフトクリーム「シャビーナ」と「マカダム」を一度に味わえる食べ比べセットを特別に販売する。

シャビーナ パフェ/ブボ・バルセロナ

シャビーナの世界観を閉じ込めた贅沢なパフェ。シャビーナソフトに、2種の味わいのクッキーと、チョコソース、カカオニブ、オリーブオイルを重ね、奥行きある味わいとザクザク食感を楽しめる。

黒ごまの魅力を引き出した濃厚ソフトクリーム

北海道発「K.L.I.M」は、"生黒ごま"の魅力を最大限に引き出したソフトクリームが看板商品の専門店。丁寧にすり上げた黒ごまを使用し、香ばしさとコク、そしてなめらかな口どけを実現。一般的なごまスイーツとは一線を画す、素材本来の濃厚な風味が楽しめる。自社で独自のクラフトソフトクリームに黒ごまを掛け合わせた、ひと口で広がる奥深いコクと、すっきりとした後味が特徴のソフトクリーム。

遊び心あふれる創作アイスメニュー

香川県高松市のアイス専門店「アイスビストロヒライ」は、ハイブリッドソフトクリーム「苺大福ソフト」を販売する。過去の開催では、長蛇の列ができるほど人気の店舗。オーダーを受けてから、その場で焼いて提供するコーンは香ばしくてカリッカリの食感。

今回、遊び心と技術を結集させた創作メニューを提供する。パスタに見立てたソフトクリームとフルーツで表現した「ボロネーゼ」、ソフトクリームを使って日本の食卓を再現した「日の丸弁当」など、観る楽しさも追求したメニューを販売する。

十勝産バターを練り込んだソフトクリーム

北海道・十勝の魅力を発信する「ミルクのくるみ」からは、牧場で丁寧に手作りしたミルクソフトに、十勝産バターを練り込んだ「十勝バターソフトクリーム」が新登場。これまでの開催でも人気を集めた一品。仕上げに熱々のバターソースをかけると、表面がパリッと固まり、ひと口ごとに心地よい食感が楽しめる。ミルクのやさしい甘さに、バターの豊かなコクとほんのり塩味が重なり、まるでスイーツのような贅沢な味わいを実現した。

また北海道・十勝の牧場が手がける、こだわりのクラフトソフトクリーム3種が一堂に集結する特別企画「牧場のソフト食べくらべ」も販売する。

「あいぱくTOKYO」から限定メニューも

あいぱくの店舗「あいぱくTOKYO」が提供するソフトクリームは、アイスマン福留氏が全国を巡り出会った、厳選原料のみを使用したクラフトソフトクリーム。原料の選定にこだわり、抽出にはイタリア製の最高級マシン「カルピジャーニ」を使用している。

さらに、イベント限定メニューも登場する。1日150食限定の「あいぱくフラワーサンデー 苺のミルフィーユ」を販売。苺をふんだんに使った贅沢な一品。店舗でも人気の「あいぱくフラワーサンデー ミルク&キャラメル」もラインナップする。

あいぱくフラワーサンデー 苺のミルフィーユ/あいぱくTOKYO

「ICECREAM HOLIC」を同時開催

ICECREAM HOLIC

昨年好評だった、アイスクリームをテーマにした創作雑貨の祭典「ICECREAM HOLIC」を同時開催する。アイスクリームに情熱を注ぐクリエイター作品が集結。作家それぞれの視点で表現されたアイスクリームの世界は、見る人を魅了する。

会場内に巨大ガチャが登場

ロッテ巨大ガチャ

同イベントの応援スポンサーとして、「ロッテ」ブースが登場する。あいぱく限定、ロッテの人気アイスをモチーフにしたチャームが当たる巨大ガチャが登場。ここでしか手に入らない限定アイテムに加え、スペシャル当選ではグッズやアイス無料券が当たるチャンスも。ガチャは1回500円。ICECREAM HOLICブースで専用コインを購入すると楽しめる。

ドライアイス付オリジナル保冷バックを販売

会場でアイスを楽しむだけでなく、「お土産として持ち帰って家でゆっくり食べたい」という人のために、「あいぱくオリジナル保冷バッグ(ドライアイス付き)」を600円で販売する。ドライアイスのみの追加購入(180円)も可能。