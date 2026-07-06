7月に入り、今週の中盤からは各地で猛暑日続出となりそうです。熱中症などに気をつけながら、夏ならではのレジャーを楽しむのもいいですね。出先で味わうひんやり冷やしたスイーツも、いっそう美味しく感じられそうです。

2026年7月の新作5品まとめ(7月7日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで7月7日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年7月のスイーツ新商品まとめ

ミルクホイップを入れた4個入りフランスパン、チョコ&ミルクのダブルホイップサンドが楽しめるパン、とろける食感のいちごの生チーズケーキ、ファミマのフラッペ「味わうごほうびフルーツ」対象商品のストロベリーフラッペ、「アンナミラーズ」のダッチアップルパイの味わいを表現したアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ミルクホイップフランス4個入」(185円)

価格 : 185円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ミルクホイップが味わえる4個入りのフランスパン。ふんわりとした生地に、ミルクホイップを入れました。

「パフチョコダブルホイップサンド（チョコ&ミルク）」(160円)

価格 : 160円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコ&ミルクのダブルホイップが楽しめるパン。ふんわりとしたロールパンにチョコとミルクのホイップを絞り、パフチョコをトッピングしました。

「とろける生チーズケーキ いちご」(240円)

価格 : 240円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

なめらかでとろける食感のいちごチーズケーキです。

「ストロベリーフラッペ」(380円)

価格 : 380円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ファミマのフラッペ「味わうごほうびフルーツ」対象商品。いちご本来のみずみずしさと果実感を楽しめる、ごほうび感たっぷりのフラッペです。ジューシーないちごの味わいと、つぶつぶ食感が特徴の果肉ソースを使用することで、“まるでいちごを頬張ったような”満足感を実現しました。いちご果肉ソースをたっぷりと使用し、果肉感を存分に楽しめます

。 ※果汁・果肉比率14％（ミルクを注ぐ前の割合）

「井村屋 アンナミラーズアイス ダッチアップルパイ」(340円)

「井村屋 アンナミラーズアイス ダッチアップルパイ」(340円)

価格 : 340円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「アンナミラーズ」の看板商品であるダッチアップルパイの味わいを表現したアイス。パイ生地と焼りんご果肉入りのアップルシナモンソース、りんご果肉入りのカスタードアイスを合わせた贅沢な味わいです。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

7月7日発売の新商品は、ふんわりとした生地にミルクホイップを入れた「ミルクホイップフランス4個入」、チョコ&ミルクのダブルホイップにパフチョコをトッピングした「パフチョコダブルホイップサンド（チョコ&ミルク）」、なめらかでとろける食感の「とろける生チーズケーキ いちご」、いちごのみずみずしさと果実感を楽しめる「ストロベリーフラッペ」、「アンナミラーズ」の看板商品ダッチアップルパイの味わいを表現した「井村屋 アンナミラーズアイス ダッチアップルパイ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。