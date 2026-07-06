ファミリーマートは8月26日、「Fami-FEST.2026(ファミフェス2026)」を両国国技館(東京都墨田区)で開催する。

同イベントは、「チャレンジ大発表会」というコンセプトのもと、同社が行っているさまざまな"挑戦"をお披露目するイベントとして2023年から開催しており、今年で3回目の開催となる。今年のテーマは「コンビニではたらく」。全国の店舗で働くストアスタッフの仕事の魅力を発信するとともに、コンビニで働くことの価値を社会に向けて発信する。

会場は、全国各地から人々が集い、熱狂を生み出してきた両国国技館。地域と地域、人と人をつなぐ象徴的な場所である。同社もまた、全国の地域の暮らしに寄り添うことを原点として歩んできた。今回のイベントでは、45周年を記念して10年ぶりにリニューアルする新ユニフォームを初お披露目し、個性を活かせる自由さをショーで体現する。

開催にあたり、同社代表取締役社長の小谷建夫氏は次のようにコメントしている。

「今年のファミフェスは、"コンビニではたらく"をテーマに掲げました。これは45周年のテーマ"いちばんチャレンジ"の柱の1つである、"いちばん働きたい"と真正面から向き合ったものです。昨今のAIを活用した効率化を追求する動きも見逃せませんが、ファミリーマートにとってお客さまと日々向き合う"人"こそが最大の強みであり、すべての原動力だと確信しています。コンビニで働くことを、もっと楽しく誇りに感じてもらえるよう、これからその環境づくりや、わくわくするアクションをお届けする予定です。その一環として本イベントでは、ファミフェスらしいエンターテインメント性を大切にしながら、10年ぶりにリニューアルする新ユニフォームを、個性を活かせる自由さを表現するショー形式で初お披露目します。日本の伝統と熱気を象徴する両国国技館を舞台に、世界に誇れるコンビニを目指す新たな挑戦の一歩目を感じていただければ幸いです。」(小谷建夫氏)