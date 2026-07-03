ファミリーマートは7月7日、「ストロベリーフラッペ」(380円)を全国のファミリーマートで発売する。

「ストロベリーフラッペ」が果肉たっぷりになって登場

飲みたいフレーバー1位を誇る人気フレーバー「ストロベリーフラッペ」が、さらなる改良を加えて登場する。果肉ソースには、しっかりとした果肉感と濃い赤さが特長のいちごを使用。ひと口目から甘くてジューシーな味わいと果肉感を楽しめる。つぶつぶ食感が特長のいちご果肉入りソースをたっぷりと使用することで、"まるでいちごを頬張ったような"満足感を実現した。

モナキ限定特典が当たるキャンペーンも実施

期間中、対象商品を購入すると、限定特典が当たる「飲まずにはいられない★モナキとフラッペキャンペーン」を実施している。期間中にファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンし、対象のフラッペを1個購入するごとにスタンプが1個たまる。集めたスタンプ数に応じて、モナキの限定サイン入りチェキやキャンペーン限定トレカセットなどに応募できる。

対象商品は、「味わうごほうびフルーツシリーズ」各種で、メロンフラッペ(発売中)、ストロベリーフラッペ(7月7日発売)、シャインマスカットフラッペ(7月28日発売予定)、ピーチフラッペ(8月11日発売予定)、マンゴーフラッペ(8月11日発売予定)。実施期間は6月23日～8月31日23:59、応募期間は6月23日～9月4日23:59まで。