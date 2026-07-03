ファミリーマートは7月7日、コンビニエンスウェアより、野外音楽フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL’26」とのコラボレーションアイテムを全国のファミリーマートおよび「ファミマオンライン」で発売する。

コンビニエンスウェア×「FUJI ROCK FESTIVAL'26」

フェスコーデには欠かせないサコッシュもラインアップ

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。

2023年から同フェスとのコラボレーション商品を発売し、フジロックコーディネートには欠かせないアイテムとして好評を博している。4年目となる今年のコラボレーションでは、おなじみの「ラインソックス」(600円)、「今治タオルハンカチ」(800円)、「今治タオル マフラータオル」(1,500円)に加えて、フェスコーデには欠かせない「サコッシュ」(1,490円)を発売する。今年のフジロックのテーマカラーをベースに、差し色を入れた、フェスコーデを彩るアイテムが勢ぞろいした。

ファミマオンラインでの予約期間は7月7日10:00～7月20日23:59、受取期間は7月30日10:00～8月12日。

ラインソックスはフジロック'26のポスターと連動した限定デザイン。足底パイル仕様でクッション性に優れている。抗菌防臭加工により、ニオイにくい仕様。

今治タオルハンカチはフジロック'26のポスターと連動した限定デザインで、今治独自の高吸水仕様。

今治タオル マフラータオルはフジロック'26のポスターと連動した限定デザインで、フェスにも役立つ首から掛けられるマフラーサイズ。

軽量で耐久性に優れたリップストップ生地を採用したサコッシュ。底マチ仕様と内側・外側のポケットにより、見た目以上の収納力と整理のしやすさを実現した。容量は約1.5Lあり、600mlのペットボトルも収納できる。リフレクター付きコードで夜間の使用にも配慮しており、取り外せばポーチとしても使える2WAY仕様。フジロック'26のポスターと連動した限定デザインとなる。

会場にポップアップストアも登場

今年も会場でコラボ商品を含むコンビニエンスウェアのアイテムを販売するポップアップストアが出店する予定だ。限定商品として、フジロックコラボソックスのこどもサイズ「こどもくつした」(600円)と、「手ぬぐい」(1,200円)を発売する。

くつしたは、フジロック'26のポスターと連動した限定デザイン。

手ぬぐいはフジロック'26のスタッフTシャツと連動した限定デザイン。

ポップアップストアの開催期間は2026年7月23日～7月26日。時間は9:00～19:00。初日の7月23日は16:00～18:00まで、最終日7月26日は17:00までとなる。

「アウターTシャツ」を会場スタッフへ提供

今年も、イベント運営の会場スタッフが着用するTシャツとして「アウターTシャツ」を提供する。アウターTシャツは一枚で着用可能な厚手の綿100素材を使用し、抗菌防臭加工によりニオイにくい仕様。ステッチの幅、シルエットまでこだわりぬいた一枚。今年は会場限定販売の手ぬぐいと連動したデザインとなっている。