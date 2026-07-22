2026年7月の新作5品まとめ(7月14日発売予定)

本記事ではミニストップで7月14日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、暑い夏に心地よい“涼”を届ける「チョコミントフェア」を開催。爽やかなミントとチョコの味わいを楽しめるスイーツやサンドイッチを中心に、ひんやり気分を楽しめるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年7月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「しっとりチョコミントロールケーキ」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「しっとりチョコミントロールケーキ」(181.44円)は、しっとりと焼き上げたチョコレート味のスポンジに、ミントクリームとチョコチップを巻き込んだロールケーキです。

「パキパキ食感のチョコミントロール」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「パキパキ食感のチョコミントロール」(181.44円)は、パキパキ食感のチョコレートとチョコミントクリームを、チョコレート味のスポンジ生地で巻いたロールケーキです。

「しあわせクレープ チョコミント」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

夏の暑い時期でも爽快感が楽しめる、チョコミント味の「しあわせクレープ チョコミント」(235.44円)は、ホイップクリームにミントソースとチョコミントムースを絞り、ベルギーチョコレートブラウニーをのせ、もちっと食感のクレープ皮で丁寧に包んでいます。

「チョコミントサンド」(386.64円)

価格 : 386.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

爽やかなミントホイップにチョコレートを合わせた、すっきりとした甘さが特徴のサンドイッチ「チョコミントサンド」(386.64円)は、やさしい爽快感とチョコのパリパリ食感が楽しめます。デザートタイムや、気分転換したいときにもおススメです。

「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

脂ののった濃厚な味わいのえんがわに、爽やかな香りが特徴の青しそ高菜を合わせた「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)は、晩酌やちょっとしたご褒美にぴったりの一品です。

まとめ

7月21日発売の新商品は、ミントクリームを巻いた「ロールケーキ」や「チョコミントロール」、ミントソースやチョコミントムースを包んだ「しあわせクレープ チョコミント」など、爽やかなチョコミント商品を中心にラインナップ。さらに、チョコミントクリームの「サンドイッチ」や「えんがわ押寿司5貫」など小腹を満たすのにぴったりなメニューも登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用