「ステーキのあさくま」は7月25日・26日限定で「肉の日 お客様感謝デー」を開催する。これまで対象メニューは「サーロインステーキ」のみだったが、今回から「サーロイン」「テンダーロイン」「ランプ」の3種類へ拡大。ランチタイムからディナータイムまで、通常サイズから50%増量したステーキを、お値段そのままで提供する。

肉の日イベントでステーキ3種類が50%増量

「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日に開催されている特別イベント。ステーキファンに向けて、お得にステーキを楽しめる企画として実施されている。今回から対象メニューをサーロイン・テンダーロイン(ヒレ肉)・ランプの3種類に拡大し、好みに合わせて選べるようになった。

ステーキのあさくま

通常店舗ではサラダバー付きステーキを増量

通常店舗では、サラダバー付きの肉の日メニューを提供する。サラダバーには、濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーも含まれる。

対象メニューは以下の通り。

・「サーロインステーキ」(2,970円): 100gから150gに増量

・「サーロインステーキ」(4,345円): 200gから300gに増量

・「サーロインステーキ」(5,335円): 300gから450gに増量



・「テンダーロインステーキ」(3,520円): 100gから150gに増量

・「テンダーロインステーキ」(5,445円): 200gから300gに増量

・「テンダーロインステーキ」(6,985円): 300gから450gに増量



・「ランプステーキ」(2,420円): 100gから150gに増量

・「ランプステーキ」(3,520円): 200gから300gに増量

・「ランプステーキ」(4,345円): 300gから450gに増量



サラダバー別店舗では単品メニューを提供

サラダバー別店舗の肉の日メニュー

一宮浅野店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、浜松本郷店、浜松インター店、浜松船越店、磐田店、袋井店、藤枝店、宮竹店、長後店、越谷店、牛久店の14店舗では、「肉の日 お客様感謝デー」メニューをサラダバー別で提供する。

・「サーロインステーキ」(2,200円): 100gから150gに増量

・「サーロインステーキ」(3,575円): 200gから300gに増量

・「サーロインステーキ」(4,565円): 300gから450gに増量



・「テンダーロインステーキ」(2,750円): 100gから150gに増量

・「テンダーロインステーキ」(4,675円): 200gから300gに増量

・「テンダーロインステーキ」(6,215円): 300gから450gに増量



・「ランプステーキ」(1,650円): 100gから150gに増量

・「ランプステーキ」(2,750円): 200gから300gに増量

・「ランプステーキ」(3,575円): 300gから450gに増量



サラダバーを利用する場合は、「サラダバーセット」(770円)を別途注文する必要がある。セット内容は、サラダ、ライス、カレー、コーンスープ、デザートとなっている。

西梅田ハービスプラザ店と鶴見店は専用メニューを展開

西梅田ハービスプラザ店では、通常店舗とは異なる肉の日メニューを提供する。また、鶴見店ではサラダバーの提供がないため、「肉の日 お客様感謝デー」メニューの内容や価格が異なる。

全国の対象店舗で7月25日・26日に開催

「肉の日 お客様感謝デー」の開催店舗は以下。

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店



【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店



【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店



【岡山県】

岡山大元店

【静岡県】

函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店



【東京都】

八王子店



【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店



【千葉県】

南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店



【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店



【茨城県】

牛久店、学園都市店



【大阪府】

西梅田ハービスプラザ店



【京都府】

京都伏見店

