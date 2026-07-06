スターバックス コーヒー ジャパンは、Under 24(12歳～24歳)に向けた新しいサービス体験として、「マイスターバックスストアU24(以下、マイストアU24)」を7月7日より開始する。お気に入りの店舗(マイスターバックスストア)から毎月届く「U24パス」を通じて、日常の中でより気軽にスターバックスを楽しめる新しい体験を届けていく。

スターバックス、初のU24世代向けサービスが登場

進学や就職、新しいコミュニティとの出会いなど、U24世代は日々さまざまな挑戦や変化の中にいる。スターバックスはこれまでも、一杯のコーヒーを通じて人と人とのつながりや心あたたまるひとときを届けてきた。日本上陸30周年となるスターバックスは、これからの社会を担うU24世代の人にとって、日々チャレンジする中でほっと自分らしく過ごせる場所であり続けたいという想いから、マイストアU24を開始する。

新サービス「マイスターバックスストアU24」とは

お気に入りの店舗を登録することで、店との新たなつながりを楽しめるサービス。

(1)お気に入りの店舗で使える、初回特典 U24パス200(200円OFF。お気に入りの1店舗から1枚届く。)

(2)お気に入りの店舗で使える、月次特典 U24パス(100円OFF。お気に入りの2店舗から1枚ずつ合計2枚届く。)

(3)不定期に用意するサプライズ企画

U24パスをきっかけに、12～24歳の人が日常の中で自然にスターバックスへ足を運び、自分らしい楽しみ方や新たなお気に入りビバレッジと出会える体験を届けていく。

また、店舗で迎えるパートナー(従業員)とのコミュニケーションも、このサービスの魅力のひとつ。「U24パス」をきっかけに試した一杯やカスタマイズとの出会い、その日の気分に合わせた提案、何気ない会話。そうした体験を通じて、お気に入りのお店との関係を育んでいく。

授業を終えた帰り道。次の予定まで少し時間が空いた午後。アルバイトや部活動の後の短いひととき。お気に入りの店から届いたお知らせをきっかけに、ふとスターバックスへ立ち寄る。店内に広がるコーヒーの香りや、パートナーとの何気ない会話、その日の気分に合わせて選ぶ一杯。そんな何気ない時間が、慌ただしい毎日のなかでほっとひと息つける時間へと変わっていく。

マイストアU24は、お気に入りの店とのつながりを通じて、日常の中に小さな楽しみや新しい発見を届ける。いつもの一杯との再会も、まだ知らないお気に入りとの出会いも。そのひとときが、毎日を少しだけ豊かに彩っていく。

参加方法は簡単3ステップ！

マイストアU24への参加は、スターバックス公式アプリから簡単に行える。

ステップ1：公式アプリをダウンロードし、スターバックスリワードに参加。

ステップ2：「マイスターバックスストア」としてお気に入りの店を2つ登録。

ステップ3：生年月日※などを設定して、マイストアU24への参加。

参加の翌々日には「U24パス200」が、参加の翌月以降は毎月「U24パス」が届くとのこと。

※対象年齢は12歳～24歳です。生年月日の設定には、マイナンバーカード・パスポート・運転免許証・在留カードのいずれかが必要。

※年齢確認のために、身分証の画像を確認を行う。

・年齢確認結果(生年月日)は、本キャンペーンの運営、その他当社が提供する一切のサービスに利用する。

•年齢確認にあたりTRUSTDOCK社の本人確認サービスを利用する。利用目的等(プライバシーポリシー│オンライン本人確認eKYCサービスならTRUSTDOCK)を事前に確認の上サービスを利用する。

•18歳未満の人は、あらかじめ保護者に内容を確認してもらい、了解を得たうえで登録を。

※特典内容、対象商品、利用条件、対象店舗などの詳細は、公式サイトおよび公式アプリ内にて。

※初回特典は、マイストアU24参加後、2日程度で公式アプリに届く。

U24世代に親しまれているビバレッジも紹介

同サービスの対象となるのは、スターバックスが提供するさまざまなビバレッジ※。U24世代によく選ばれているビバレッジには、香ばしくすっきりとした味わいの「アイス ほうじ茶 & クラシックティー ラテ」、やさしい甘さが広がる「スイート ミルクコーヒー」、シンプルにコーヒーの味わいを楽しめる「アイス ブリュード コーヒー」などが挙げられる。

同サービスでは、登録したお気に入り店舗を通じて、こうしたU24世代に親しまれている一杯との出会いをさらに広げていく。

※ワンモアコーヒー、キッズジュース、プレスサービスなどドリンクの中でも一部例外がある。