ガストは、7月30日から映画『ミニオンズ&モンスターズ』とのコラボキャンペーンを開催すると発表した。期間中は、コラボメニューや数量限定のオリジナルグッズを展開する。

映画『ミニオンズ&モンスターズ』コラボメニュー4品が登場

「ミニオン・スター・ミニチーズINハンバーグ」(1,429円)は、ガストの人気メニュー「チーズINハンバーグ」に、星形ポテトやポップコーンシュリンプを組み合わせた一皿。黒のデミグラスソースとともに味わえるという。

続く「ミニオン・ガーリックステーキピラフ」(1,539円)は、海賊姿のミニオンをデザインしたピックや航海図風の敷紙で映画の世界観を演出。にんにく醤油ソースとガーリックチップで香ばしく仕上げた。

「メガホンディップポテト&ポップコーンシュリンプ」(989円)は、映画監督が使うメガホンをイメージした包み紙に、ポップコーンシュリンプと星形ポテトを詰め合わせたメニュー。チーズソース、ケチャップ、マヨネーズを付けて楽しめる。

メガホンディップポテト&ポップコーンシュリンプ 989円

デザートには、「ミニオン・グーミー・ミニサンデー」(879円)をラインアップ。映画に登場するミニオンとグーミーをイメージし、メロンゼリーとマンゴー、星形チョコを合わせたトロピカルな味わいに仕上げている。

ミニオン・グーミー・ミニサンデー 879円

このほか、定番メニューにもオリジナルグッズ付き商品を用意。「合盛り定食(甘とろダレ)4個&ドリンクバーセット」(1,539円)と、「ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き)&ドリンクバーセット」(1,539円)が対象となる。

ミニボトルやコップなど限定オリジナルグッズを展開

対象メニューを注文すると、ガスト限定のオリジナルグッズがもらえる。

第1弾は7月30日から配布開始。「ミニオンズ ミニボトル」は全2種を展開し、ミニオンズをデザインしたクリアボトルとなっている。また、「ミニオンズ スライドパズル」も用意され、パーツをスライドして絵柄を完成させて遊べる。

第1弾 7/30〜 ミニオンズ ミニボトル

第1弾 7/30〜 ミニオンズ スライドパズル

第2弾は8月20日から配布開始予定。「ミニオンズ コップ」は全2種を展開し、普段使いしやすいサイズ感のアイテムとなっている。また、「ミニオンズ シークレットペン&メモ」も登場し、専用のライトで照らすと文字や絵が見える仕掛けを楽しめる。

第2弾 8/20〜 ミニオンズ コップ

ミニオンズ シークレットペン&メモ

対象店舗はガスト全店。開催期間は7月30日から9月9日までを予定している。期間限定商品や数量限定商品は、なくなり次第終了となる。

店内ではミニオンズ仕様の演出も実施

ガスト店内では、映画の世界観を楽しめる企画も展開する。ミニオンズと一緒に写真撮影ができる「コラボ記念フォトパネル」を設置するほか、ミニオンズデザインの「ネコロボ」が料理を運ぶ演出も実施する。

このほか、料理を待つ時間に楽しめる「ミニオンズクイズ」や、ミニオンズのアクリルバッジを着用したスタッフによる接客も行われる。

映画『ミニオンズ&モンスターズ』は8月7日全国公開

映画『ミニオンズ&モンスターズ』は、2026年8月7日に全国公開される。

最強最悪のボスを求めて旅するミニオンズが、ハリウッドの世界でモンスター映画作りに挑戦する物語。本物のモンスターを召喚したことで街が大混乱に陥り、ミニオンズ史上最大のピンチを迎える。

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