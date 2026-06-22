スターバックスは6月24日、日本上陸30周年を記念した、47都道府県ごとに異なるデザインのコレクションを各都道府県の店舗(一部店舗を除く)で発売する。

47都道府県の魅力をデザインに

「STARBUCKS DayTripステッカー」(各700円)は、「STARBUCKS DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう」をコンセプトに、47都道府県ごとに異なるデザインステッカー3枚がセットになった商品。各都道府県にはそれぞれ「バッグに展開しているペーパーカップデザイン」、「都道府県のひらがなモチーフデザイン」、「県の形をコーヒー豆でイメージしたデザイン」、「JIMOTOフラペチーノからインスパイアされたモチーフを持ったベアリスタデザイン」の4種を用意した。1セットには、全デザイン4種のうちの3種類がランダムで封入されている。

「STARBUCKS DayTripボトル&バッグセット」(各4,200円)も発売する。47都道府県ごとに異なるデザインの、バッグとボトルのセット商品。持ち運びやすいショルダーストラップのついたボトルバッグには、各都道府県名がペーパーカップの形になったアイコンがデザインされている。表面はデニム地でカジュアルに、内面は破水性のある素材となっており、機能面も兼ね備えている。ボトルが出し入れしやすい巾着のような開閉部分は、旅気分を盛り上げるギンガムチェックを都道府県ごとに色味を変えて展開する。ボトルは新形状のハンドル付きの広口ステンレスボトル(ボトルは全国共通デザイン)。シンプルで使いやすいデザインに、同時展開のステッカーを集めて貼付可能となっている。

なお、同商品は6月18日よりオンラインストアで先行発売している。

ドリンクタイムを楽しめるコールドカップタンブラー

「ステンレスコールドカップタンブラー(591ml)」(各4,900円)も登場する。ジュエリーのような凹凸が施されたタンブラーで、光を受けるたびにキラキラと輝く。カラーバリエーションも豊富に展開する。

オンラインストアでは、6月23日より「パープル」(1,300円)を発売する。

繰り返し使える4色の樹脂製カップ

「ロゴコールドカップブルー(384ml)」(各1,300円)は、軽くて割れにくく、繰り返し使える樹脂(トライタン)製のカップで、ビビッドな色が特徴的。重ねられるので、色違いで集めるのもおすすめだとか。

オンラインストアでは、6月23日より「パープル」(1,300円)のほか、ミントグリーンのポーチに入った「4個セット&ポーチ」(5,500円)も発売する。