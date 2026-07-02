スターバックス リザーブ ロースタリー 東京は7月3日、「CONVERSE TOKYO」とコラボレーションした全10アイテムを発売する。コラボ第6弾となる今回は、「Go Out with Iced Coffee」をテーマに、七夕の季節にアイスコーヒーを片手に楽しむ夏のお出かけをイメージしたアイテムを展開する。

スターバックス リザーブ ロースタリー 東京×CONVERSE TOKYO

コレクションでは、ロースタリー 東京が位置する目黒川から着想を得た街並みのグラフィックや、両ブランドを象徴する星のモチーフをデザインに採用。メタリックな質感を取り入れ、夏らしい涼しげな雰囲気に仕上げた。

大容量でアイスコーヒーを持ち歩けるステンレスボトル

532ml容量の「CONVERSE TOKYO ステンレスボトル シティー 532ml」(6,000円)は、ロースタリー 東京が位置する目黒川から着想を得た街並みのグラフィックをデザイン。広口仕様で手入れもしやすい。

CONVERSE TOKYO ステンレスボトル シティー 532ml

街歩きからレジャーまで活躍するバックパック

収納力を備えた「CONVERSE TOKYO メッシュポケットナイロンバックパック ブラック」(22,000円)は、前面のメッシュポケットにボトルと共通デザインのネームを配置。コラボならではの特別感を演出した。

CONVERSE TOKYO メッシュポケットナイロンバックパック ブラック

肩掛けにも対応する2WAYショッピングバッグ

「CONVERSE TOKYO 2WAYショッピングトートバッグ シルバー&ベージュ」(15,500円)、「CONVERSE TOKYO 2WAYショッピングトートバッグ ネイビー&ブルー」(15,500円)は、手持ちと肩掛けの両方に対応する2WAY仕様。シルバー×ブラウンとネイビー×ブルーグレーの2色を展開する。

CONVERSE TOKYO 2WAYショッピングトートバッグ シルバー&ベージュ/ネイビー&ブルー

夏のお出かけにぴったりなキャップとサファリハット

「CONVERSE TOKYO ツイルキャップ ネイビー」(8,500円)はシンプルなロゴデザインを採用。

CONVERSE TOKYO ツイルキャップ ネイビー

「CONVERSE TOKYO パッカブルサファリハット ブラック」(8,500円)はコンパクトに折りたためるパッカブル仕様で、持ち運びにも便利となっている。

CONVERSE TOKYO パッカブルサファリハット ブラック

日常使いしやすいハンドタオル

夏らしいカラーリングの「CONVERSE TOKYO ハンドタオル ブルー」(3,000円)、「CONVERSE TOKYO ハンドタオル ネイビー」(3,000円)は、ステンレスボトルと共通デザインのタグを採用した。

CONVERSE TOKYO ハンドタオル ブルー/ネイビー

バッグに取り付けられるコンパクトポーチ

小物収納に便利な「CONVERSE TOKYO ポーチ スター シルバー」(8,500円)、「CONVERSE TOKYO ポーチ スター ネイビー」(8,500円)は、カラビナでバッグなどに装着可能。ペットとの散歩でも使いやすい機能を備えている。