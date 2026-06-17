スターバックス コーヒー ジャパンは6月24日、3種の桃のビバレッジを全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で発売する。

桃づくしのビバレッジが登場

食感や飲み心地の異なる3つのスタイルで楽しめる3種の桃のビバレッジ、「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」(Tallサイズのみ 持ち帰り707円、店内利用720円)、「チラックス ソーダ ピーチ」(持ち帰りTall 579円、Grande 624円、Venti 668円/店内利用Tall 590円、Grande 635円、Venti 680円)、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」(持ち帰りTall 618円、Grande 663円、Venti 707円/店内利用Tall 630円、Grande 675円、Venti 720円)を発売する。

とろけるピーチの果実とミルクが織りなすフラペチーノ

2015年の発売以来、ピーチテイストのフラペチーノは、夏の訪れを感じさせる定番フレーバーとして親しまれてきた。今年は、とろけるピーチ果肉に、なめらかなピーチミルクが合わさり、軽やかな飲み心地を楽しめるピーチ & ピーチミルク フラペチーノが登場する。

「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」(Tallサイズのみ 持ち帰り707円、店内利用720円)

フラペチーノのボディには無脂肪乳を使用し、ミルキーでなめらかな質感でありながらも、重たくなりすぎないすっきりとした後味に仕上げた。白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが心地よく広がり、暑い季節にも楽しみやすい味わいだという。また、ひと口ごとにジューシーな甘みと果実感を引き立てる底に忍ばせたピーチ果肉がなめらかなピーチミルクと合わさることで、ピーチの風味が広がる軽やかな味わいに仕上げた。ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加し、自分好みにカスタマイズするのもおすすめだとか。

ピーチのみずみずしさとシュワッと弾けるチラックス ソーダ

昨年より展開し好評の"チラックス ソーダ"シリーズから、今年もピーチフレーバーが登場する。 気分を切り替えたいときに寄り添う一杯として、華やかな香りと心地よい炭酸で、Chill & Relaxなひとときを演出する。

「チラックス ソーダ ピーチ」(持ち帰りTall 579円、Grande 624円、Venti 668円/店内利用Tall 590円、Grande 635円、Venti 680円)

本商品は、みずみずしいピーチ果肉ソースとソーダに、同社オリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせたビバレッジ。チラックス ソーダのために開発されたグリーンシトラスの香りにシュワッと弾ける炭酸とジューシーなピーチの甘みと重ねることで、軽やかな飲み心地に仕上げた。カスタマイズで「シトラス果肉」を追加することにより、さらに贅沢感のあるすっきりとした桃の味わいが堪能できるという。

果肉がごろっと入った贅沢なティービバレッジ

昨年の発売以降、果肉の贅沢感とすっきりとした味わいで好評のクラフト ジューシー ピーチ ティーが今年も登場する。

「クラフト ジューシー ピーチ ティー」(持ち帰りTall 618円、Grande 663円、Venti 707円/店内利用Tall 630円、Grande 675円、Venti 720円)

ピーチシロップにキレのあるブラックティーを合わせたボディは、軽い飲み心地の中にやさしい甘みと華やかな香りをもたらし、底に満たしたごろごろとしたピーチの果肉と重ねることで、すっきりとしながらも満足感のある味わいに仕上げている。ピーチの果肉は、今回発売する3種のビバレッジの中で最大量が入っており、ピーチそのものを味わうような贅沢な果実感を楽しめる。

「白桃&アールグレイタルト」も同時発売

「白桃&アールグレイタルト」(持ち帰り570円、店内利用580円)も同時発売する。みずみずしい白桃は、大きめのカットと小さめのカットを隙間がないように重ねてトッピング。どこを食べても白桃のジューシーな甘みを感じられ、まるで果実を頬張っているかのような満足感を楽しめる。ジューシーでやさしい甘さの白桃に、相性の良いアールグレイを使った香り豊かなムースをあわせ、爽やかで奥行きのある味わいに仕上げた。

リワード会員を対象に6月22日から先行販売

「クラフト ジューシー ピーチ ティー」を先行販売

ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」会員を対象に、クラフト ジューシー ピーチ ティー(Tallサイズのみ)を発売日に先駆けて一足早く楽しめる先行販売を実施する。期間は6月22日～6月23日まで。

利用方法は、Mobile Order & Payでの注文、またはレジで公式アプリ内の購入用二次元コードを提示する方法のいずれかとなる。