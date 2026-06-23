スターバックスは、6月24日(水)より新作の『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』をはじめ、『チラックス ソーダ ピーチ』と『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の3種を発売します。食感や飲み心地の異なる桃づくしの新作ドリンクを、メディア向けの試飲会でひと足先に味わってきました。

6月27日(水)より発売する『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』、『チラックス ソーダ ピーチ』、『クラフト ジューシー ピーチ ティー』

新作『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』はどんな味?

2015年からスターバックスの夏の定番商品として登場している桃フレーバー。今年は、とろけるご褒美、シュワッと爽快、ごろっと満足の3種のビバレッジが発売されます。

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り707円、店内利用720円)

1つ目は、とろける果肉にミルクをあわせ、なめらかで芳醇なピーチの風味とともに贅沢なひとときを楽しめる『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』です。

カップの底には、完熟ピーチの果肉感をイメージしたピーチ果肉ソース。その上には完熟ピーチのような甘く香り高い風味のピーチフレーバーパウダーと無脂肪牛乳を合わせたベースが注がれ、ホイップクリームがトッピングされていました。

早速飲んでみると、ピーチを頬張っているかのようなジューシーさ。ピーチのやさしい甘みがぎゅっと濃縮されていて、酸味は控えめ。完熟した桃を彷彿とさせる味わいととろっと食感でした。そこに無脂肪牛乳が重なることで、みずみずしく軽やかでありながらも、ミルキーでとろけるような口どけを楽しめました。

仕事終わりのご褒美としてや、ショッピングの休憩時間など、オフの時間をよりリッチに過ごしたい時に飲みたくなる贅沢な味わいです。

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』のカロリーは?

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』のカロリーは販売され次第追記します。

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』の価格は?

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合720円、持ち帰りの場合707円です。

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』のオススメのカスタムは3種類。ホワイトモカシロップを追加(+55円)すると、コク深くとろけるような甘みが広がり、やさしくまろやかな味わいを楽しめます。また、シトラス果肉を追加(+110円)することで、爽やかな香りと程良いサインみが重なり、軽やかですっきりとした後味に。桃のフレーバーと相性の良いチャイシロップを追加(+55円)すれば、桃の風味を引き立てながらもスパイシーな味わいが堪能できます。

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』の販売期間は?

『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』の販売期間は、6月24日(水)からなくなり次第終了となります。

新作『チラックス ソーダ ピーチ』はどんな味?

『チラックス ソーダ ピーチ』(持ち帰りTall 579円/Grande 624円/Venti 668円、店内利用Tall 590円/Grande 635円/Venti 680円)

2つ目は、“チラックス ソーダ”シリーズから昨年も登場した『チラックス ソーダ ピーチ』が今年も帰ってきます。

カップの底には、フラペチーノにも使用されているピーチ果肉ソース。その上にレモンやライム、グレープフルーツなどのシトラスに、梨やハーブなどの10種類以上の香りをブレンドしたグリーンシトラスフレーバーシロップと強炭酸水を重ね、セミドライレモンスライスをトッピングしています。

去年のものよりも炭酸がさらに強くなり、グリーンシトラスフレーバーシロップも今年登場するフルーツに合わせてブレンドを変えているので、また違った味わいを楽しむことができますよ。

ひと口飲んでみると、桃のみずみずしさとシュワっと弾けるシトラスの香りで、身体中がうるおっていく感覚に。爽快感がある軽やかな飲み心地と桃のジューシーなさが、気分をリフレッシュさせてくれます。

トッピングされたセミドライレモンスライスは、もちろん食べることも可能。ジューシー感が残る味わいがさらに爽やかさを演出しますよ。

外回り終わりの休憩や、モヤっとする雨の日など、ひと息つきたい時に飲みたくなる味わいでした。

『チラックス ソーダ ピーチ』のカロリーは?

『ピチラックス ソーダ ピーチ』のカロリーは販売され次第追記します。

『チラックス ソーダ ピーチ』の価格は?

『チラックス ソーダ ピーチ』の価格は、店内利用の場合Tall 590円/Grande 635円/Venti 680円、持ち帰りの場合Tall 579円/Grande 624円/Venti 668円です。

『チラックス ソーダ ピーチ』のオススメのカスタムは?

『チラックス ソーダ ピーチ』のオススメのカスタムは、フラペチーノと同じくホワイトモカシロップを追加(+55円)すること。ミルキーなコクと甘みが加わることで、やさしくまろやかな味わいを楽しめます。また、チャイシロップを追加(+55円)すると、クラフトコーラのようなスパイシーなフレーバーが味わえますよ。

『チラックス ソーダ ピーチ』の販売期間は?

『チラックス ソーダ ピーチ』の販売期間は、フラペチーノと同じく、6月24日(水)からなくなり次第終了となります。

新作『クラフト ジューシー ピーチ ティー』はどんな味?

『クラフト ジューシー ピーチ ティー』(持ち帰りTall 618円/Grande 663円/Venti 707円、店内利用Tall 630円/Grande 675円/Venti 720円)

3つ目は、ごろっと入った桃のジューシーな果実感と、すっきりとした後味を味わえる『クラフト ジューシー ピーチ ティー』が今年も登場します。

カップの底には、今回発売する3種のビバレッジの中で最大量となるピーチ果肉ソース。そこにピーチフレーバーシロップを加えたブラックティーが注がれています。

飲んでみると、甘くみずみずしい桃の風味とキレのあるブラックティーの相性が抜群！ブラックティー特有のすっきりとした後味は、桃のやさしい甘みを引き立て、バランスの良い味わいが喉をうるおします。

カップの底にストローをさして、果肉のごろっとした食感を楽しんだり、桃の華やかさを感じるブラックティー部分を味わうのも良いですが、個人的には全体を混ぜてたっぷりと入ったピーチ果肉とそのバランスの良い味わいを楽しむのがおすすめです。ゴクゴクと飲めてしまうので、Ventiサイズを注文してデスクワークのお供にするのも良さそう！

『クラフト ジューシー ピーチ ティー』のカロリーは?

『クラフト ジューシー ピーチ ティー』のカロリーは、tallサイズで161kcalです。

『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の価格は?

『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の価格は、店内利用の場合Tall 630円/Grande 675円/Venti 720円、持ち帰りの場合Tall 618円/Grande 663円/Venti 707円です。

『クラフト ジューシー ピーチ ティー』のオススメのカスタムは?

『ピクラフト ジューシー ピーチ ティー』のオススメのカスタムは、ホワイトモカシロップを追加(+55円)すると、ロイヤルミルクティーのような味わいを堪能できます。また、パッションテーに変更(0円)すれば、爽やかな酸味を加えた、より夏を感じる味わいを楽しめます。

『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の販売期間は?

『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の販売期間は、3種同様で6月24日(水)からなくなり次第終了となります。

スターバックスの夏の風物詩とも言える桃フレーバー。完熟した桃のようなやさしく濃厚な甘みと芳醇な香りを、その時の気分にあったドリンクで味わってみてくださいね。