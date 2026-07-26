石川県発で北陸中心に展開されているラーメンチェーン店、ハチバン「8番らーめん」は8月3日から、「お客さま感謝デー」企画を全店で実施する。

お客さま感謝デー

同店では、毎年8月8日を「お客さま感謝デー」とし、20年以上にわたり企画を実施してきた。今年は「令和8年8月8日」と、"8"が3つ並ぶ年。これを記念し、例年の企画に加えて、初の子ども向けプレゼントなど新たな企画を用意した。

子ども限定「オリジナルシール」をプレゼント

各店先着100名限定で、「お子さまらーめん」または「お子さまセット」を注文した小学生以下の子どもを対象に、オリジナルシールをプレゼントする。実施期間は8月3日～8月8日。

シールは全11種類、ランダムに5枚プレゼントする。人気の期間限定商品や、「何でやろ。」ロゴ、8番らーめんのキャラクター「ハチコ」を描いたキラキラレアシールなどを揃えた。シールの数には限りがあるため、無くなり次第終了となる。

オリジナルシール

公式アプリ会員限定「ハズレなし!アプリポイント抽選」

8月3日～8月8日の期間中、公式アプリ会員を対象に、来店時に参加できるハズレなしのポイント抽選を実施する。大当たりは15ポイントプレゼント。通常の来店ポイントも併せて獲得できる。

「8番らーめんの日」限定、オリジナルボールペンをプレゼント

8月8日に来店した人へ、オリジナルボールペンを1名につき1本プレゼントする。ボールペンのプレゼントは毎年恒例で、その年の8番らーめんらしさを表現したデザインを採用している。今年は、同店のキャラクター"ハチコ"を数字の"8"に見立て、「令和8年8月8日」を表現。8が3つ並ぶ年ならではのデザインに仕上げた。ボールペンの本数には限りがあるため、無くなり次第終了となる。

オリジナルボールペン

オリジナルボールペン

さらに、8月8日から1週間使える8%引きの「8の日クーポン」を配布するほか、追加企画も予定している。