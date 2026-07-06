ファミリーマートは7月7日、小児がんのこどもたちへの応援につながる「みんなのレモネード」(248円)を全国のファミリーマートで発売する。

小児がん支援に取り組む「みんなのレモネード」第4弾

みんなのレモネードが今年も第4弾として登場する。本商品は、小児がん患者とその家族の支援や啓発に取り組む「みんなのレモネードの会」のこどもたちと同社の商品共同開発チーム「ファミレモ部」が主体となって開発された。売上の一部はみんなのレモネードの会へ寄付され、小児がん患者の支援に役立てられる。同商品には、国産レモン果汁を50%使用(レモン果汁に占める割合)。こどもから大人まで楽しめる、ちょっと酸っぱくほんのり甘い、後味さっぱりなレモネード。

絵本との出会いから始まった取り組み

本取り組みは、同社が榮島四郎氏の絵本『ぼくはレモネードやさん』に出会ったことから始まった。作品に込められた強い思いに社内で深い共感が広がり、「小児がん支援につながるレモネードを開発したい」という声が多数上がり、榮島さんとの交流が始まった。この絆は、のちに榮島さんファミリーが立ち上げたみんなのレモネードの会と、同社による共同プロジェクトへと発展。これまでに共同商品の発売をはじめ、イベントへの参加やクリスマス企画など、継続的な取り組みを行っている。

「ファミレモ部」のこどもたちが監修

ファミレモ部では、「商品開発チーム」(21家族32名)と「デザインチーム」(22家族29名)の2つのチーム体制で活動を行った。商品開発チームでは、同社担当者や飲料メーカーを交えたオンライン試飲会を実施し、こどもたちと商品の試飲や意見交換を重ねて味を決定した。

一方、デザインチームのこどもたちには商品のパッケージに使用するイラストを募集。寄せられたイラストの中から、同社社員を対象に任意でのアンケート投票を実施し、約1,500名の投票結果から最終的に2つのデザインを決定した。

こどもたちが店内放送で商品をPR

今年は初の試みとして、ファミレモ部のこどもたちが、店内放送用のナレーションに挑戦した。放送期間は7月7日～7月27日。収録の音源は特設サイトにも掲載している。

特製抱きまくらが当たるXキャンペーン

同社公式Xアカウント(@famima_now)をフォローの上、対象ポストをリポストすると、抽選で2名に、みんなのレモネードデザインの抱きまくらが当たる。実施期間は7月9日11:00～7月15日23:59。

こどもたちがデザインした展示会を実施

ファミリーマート品川グランパサージュ店(東京都港区)のイートインスペースを活用し、ファミレモ部のデザインチームに所属するこどもたちが手がけた作品の展示会を開催する。本展では、こどもたちが今年度のパッケージデザイン案として一生懸命に描き上げた、個性豊かで創造力あふれる複数の作品や思いを披露する。開催期間は7月7日～7月26日。