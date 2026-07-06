嵐のラストライブに「ぶっ刺さりました」 櫻井翔に思い伝える横山裕の予告動画に反響「同じ時代を走ってきた仲間」

「グループみんなで見たんですけど、ぶっ刺さりました」――きょう6日に放送される櫻井翔MCのフジテレビ系バラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(毎週月曜20:00～)で、横山裕が嵐のラストライブを見たSUPER EIGHTの思いを語る。

櫻井翔＆横山裕、ほぼ同期の2人が語り合う

公式X(Twitter)で公開された予告動画では、横山裕が櫻井に向けて「嵐のライブお疲れ様でした。本当に。グループみんなで見たんですけど、ぶっ刺さりました」と語る場面が。さらに、「東京ドームのエレベーターに乗った時に、頑張ろなって言い合いました」と、SUPER EIGHTのメンバー同士で交わした決意を明かしている。

長く同じ時代を走ってきた両グループだからこそにじむ思いに、Xでは「“ブッ刺さりました”の一言が刺さりすぎる」「横山さんの言葉を聞いている翔くんの表情にも泣ける」「同じ時代を走ってきた仲間」「どんな話になるのか楽しみ」といった反響が寄せられている。

“カケヒキあっち向いてホイ”で旧友対決

今回、横山は“アイドル俳優軍”のリーダーとして参戦。木村沙織、小島健(Aぇ! group)、橋本涼(B＆ZAI)、松村沙友理、渡部篤郎とともに、ウエンツ瑛士率いる“芸人バラエティ軍”と真剣勝負を繰り広げる。

両軍が挑戦するのは、床にランダムに並んだ文字を正しい順番に並べ替える「ゴチャ文字さんが並んだ」、無作為に出現する忍者を剣で退治する「忍者斬りパニック」、そして駆け引きと戦略性が問われる「カケヒキあっち向いてホイ」の3つ。

この「カケヒキあっち向いてホイ」では、櫻井と横山によるおよそ30年来の旧友対決も実現。これまでの思い出話や、嵐とSUPER EIGHTの交流秘話にも花が咲く。横山を「優しくて堅実な人」と称する櫻井は、その心理を読み取り、勝利をつかむことができるのか。

ふくらPは松村沙友理との心理戦へ

番組では、ふくらPと松村沙友理の心理戦も展開される。ふくらPは「計算、推理は得意だけど、平常心でいられるか…」と不安をのぞかせるが、頭脳派としての力を発揮できるのか。

収録後、横山はキーパーソンを聞かれると「自分の軍じゃなくてもいいですか? 僕はふくらPがもう……ふくらPがテレビ出るって大変だなって思いましたもん(笑)」とコメント。ウエンツも「絶対活躍してねという空気の中の失態(笑)。もう笑っちゃったよね。ふくらPがどんな姿になっているのか、楽しみにしていてほしいです」と期待をあおった。

一方で、横山は自軍について「こじけん(小島健)は頑張ってくれてましたね。ガヤも含めて盛り上げてくれました!」と小島の活躍にも言及。ウエンツは「超盛り上げたという意味では、この番組のMVPは僕ら2人で間違いないと思ってます!」と横山とのリーダーぶりにも手応えを見せている。

【編集部MEMO】

横山裕は、1981年5月9日生まれ、大阪府出身。SUPER EIGHTのメンバーとして活動し、音楽活動のほか、俳優、バラエティ、舞台など幅広い分野で活躍している。俳優としては、ドラマ『拝啓、父上様』『ザ・クイズショウ』『コタローは1人暮らし』『絶対零度』シリーズ、『約束 ～16年目の真実～』、Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』、映画『エイトレンジャー』シリーズ、『天地明察』などに出演する。

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