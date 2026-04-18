4月某日、東京・フジテレビ湾岸スタジオで、4月20日スタートの新バラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(毎週月曜20:00～)の収録が行われた。スタジオに一歩足を踏み入れると、目に飛び込んでくるのは、まるでテーマパークのようなきらびやかなセットと、緻密に作り込まれた世界観。中央に広がるバトルフィールドを囲む観覧客の熱気も相まって、これから始まる“真剣勝負”への期待感が高まっていく――。

櫻井翔 (C)フジテレビ

収録開始直後からヒートアップする舌戦

MCを務めるのは櫻井翔。グレー×黒の特注ジャケットに身を包み、進行役として全体を見渡しながら、ときにプレイヤーとしても関わる“プレイングマネージャー”として番組をけん引する。その立ち位置を象徴するのが、番組オリジナルシステム「櫻井チャンス」だ。

これは各軍必ず一度は使わなければいけない “助っ人タイム”で、MCの櫻井がアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍に加わる特別な機会。どのタイミングで使うかという戦略と、その場での櫻井の立ち回りが勝負を左右する可能性を秘めており、スタジオでも大きな注目を集めていた。

白ジャケットに番組特製のオリジナルアイテム・ピンクのスカーフをアクセントにした華やかな出で立ちの宮舘涼太(Snow Man)率いるアイドル俳優軍は、猪狩蒼弥(KEY TO LIT)、末澤誠也(Aぇ! group)、俳優の本郷奏多、齊藤京子、角田夏実(パリ五輪柔道・48kg級金メダリスト)という布陣。一方、劇団ひとりが率いる芸人バラエティ軍は、あの、DAIGO、近藤春菜（ハリセンボン）、あばれる君、中澤佑二(元サッカー日本代表)と、個性あふれる面々がそろう。

収録開始直後から両チームの舌戦はヒートアップ。劇団ひとりが「久しぶりにフジテレビの本気を見た」と語れば、あのは宮舘に対して「舘様は何回か共演してるけど、毎回僕にあたりが強くて…。負けられないな!」と宣戦布告。対する宮舘は「そんなつもりないけどな」とうそぶくなど、早くも火花が散る。

さらに、猪狩が「光GENJIをイメージした」というピンクのポロシャツ×白のパンツ＆おでこにピンクのハチマキを巻いた衣装で場を沸かせると、櫻井が「我々の正装ね」と笑顔で応じる場面もあり、スタジオは和やかな空気と緊張感が入り混じる独特の熱気に包まれていた。

自信満々の宮舘涼太に猪狩蒼弥がツッコミ

最初の遊戯は、次々と現れる忍者を斬っていく「忍者斬りパニック」。瞬発力と持久力が試されるこのゲームでは、プレイヤーの身体能力だけでなく、スタイルの違いも浮き彫りになる。

トップバッターを務めた宮舘は「どんな遊戯かお見せしましょう」と自信満々に挑むも、思わぬ展開に猪狩からツッコミが飛ぶ場面も。それでも一太刀ごとにポーズを決める“らしさ”を貫き、スタジオの笑いを誘った。一方で「結構つらい」と漏らすなど、見た目以上のハードさも伝わってくる。

対する芸人バラエティ軍から登場したあのは、機敏な動きで次々と忍者を捉え、「息できない」と言いながらも高い集中力を発揮。さらに、中澤や角田といったアスリート勢は無駄のない動きで圧巻のパフォーマンスを見せ、スタジオから大きなどよめきが起こった。