TBS系バラエティ番組『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』(31日20:55～)で、26日に放送され大きな反響を呼んだドラマ『VIVANT』第11話の名シーンの裏側が緊急公開される。

同番組は、「もしも誰もが気になるアレコレを特別に覗くことができたら?」をテーマに、さまざまな“気になる”の向こう側を探る好奇心探求バラエティ。今回の放送では、『VIVANT』特集に加え、新企画「おうちでできる名店完コピレシピ」も展開される。

『VIVANT』第11話の衝撃シーンの舞台裏に迫る

第11話は、冒頭から松坂桃李演じる黒須ら別班員たちが拉致される衝撃的な展開でスタートし、視聴者の間で考察が過熱。そんな中、『ドア×ドア クエスト』では、1年以上にわたって『VIVANT』の撮影に密着してきた同番組ならではの貴重映像を公開する。

番組では、黒須の拉致シーンの舞台裏を紹介するほか、堺雅人やキムラ緑子も驚いたという“日本の連続ドラマ史上初”のセットを特集。その全貌が明らかになるという。

さらに、M!LKの塩崎太智とハナコの岡部大が、第2シーズンに関する極秘映像をもとにストーリーを大胆考察。導き出した仮説を携え、『VIVANT』監督に直接ぶつける。監督がどのような反応を見せるのかにも注目が集まる。

M!LK佐野勇斗が名店チャーハン再現に挑戦

佐野勇斗

一方、新企画「おうちでできる名店完コピレシピ」では、自宅にある調理器具と食材だけで人気店の味を再現する方法を紹介する。

初回の挑戦者はM!LKの佐野勇斗。料理が苦手なイメージを払拭したいという佐野が、名店の“パラパラ&しっとり”チャーハン作りに挑む。サンシャイン池崎とチャンカワイがその奮闘を見守る中、番組では再現のためのポイントを3つに絞って解説する。

また、チャンカワイとくわばたりえも完コピレシピ作りに挑戦。家庭でも取り入れやすい“超簡単なひと手間”が紹介される予定だ。