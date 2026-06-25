カンテレ・フジテレビ系新ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』(7月1日スタート、毎週水曜23:00～)の制作発表が25日、都内のスタジオで行われ、横山裕、関水渚、奥野壮、山崎紘菜が登壇した。

横山裕

警察も存在を把握していない連続殺人犯を匿名で通報する“謎の通報者”を追う刑事・磯貝史郎(横山裕)。婚約者を奪った犯人への復讐心を抱く彼がたどり着いたのは、殺人犯に触れると「その人物が殺した人数」が見える特殊な能力を持つ女性・黒井ヒナタ(関水渚)だった――秘密の共犯関係を結んだ異色バディが、それぞれの正義を貫く姿を描くサスペンスドラマだ。

横山裕「体感では2時間待った」「疲れるんですよね」

横山裕

“ぶっ飛んだ演出”があるという本ドラマ。横山にどんなぶっ飛んだ演出があるのかを聞いたところ、とある撮影で長時間“待たされた”という裏話を明かした。

第2話で、磯貝(横山)が中華料理屋に突入すると暴れるニワトリがいて驚くというシーン。この撮影には、監督がどうしても撮りたいというこだわりがあったという。

しかし、ニワトリとの撮影ではなかなか順調には進まなかったようで、横山は「ニワトリ言うこと聞かないですね～何回も撮り直しました」「ニワトリも何回もやったら疲れるんですよね。ニワトリ待ちで体感2時間はありました」と明かした。

そんな大変な撮影のかいあり、「臨場感のある奇跡みたいなシーンが撮れた」と手応え。

このエピソードを聞き、司会のカンテレ関純子アナウンサーから「ニワ(2話)ニワトリですね!」とダジャレで振られると、横山は「カンテレしてますね～。これがカンテレです」と応じ、会場の笑いを誘った。