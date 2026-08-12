星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は10月1日～31日の期間、「海のいきものハロウィン」を開催する。

同施設から望める相模湾は、急深なすり鉢状の海底地形と黒潮の影響により、多様な魚類が生息している。中でも金目鯛は、伊豆を代表する魚のひとつ。本イベントでは金目鯛をモチーフにした「キンメダイの魔女」が登場する。深海で光を捉えながら暮らす特性に着想を得て、岩礁をイメージした装飾や、光り輝くハロウィン空間を演出。海の世界観を楽しみながら、相模湾に暮らすいきものへの興味を深められる。

魔女見習いになって行う「海の魔法レッスン」

キンメダイの魔女に会う前に、見習いとなって特別なレッスンを開催する。海の中をテーマにした空間で岩礁に隠されたアイテムを探し、壺に入れて魔法の言葉を唱えると、煙とともにお菓子が現れる不思議な仕掛け。さらに、魔法の書を使い、魔女と仲良くなるヒントを楽しく知りながら、その秘密に迫る。料金は1名1,500円。定員は各回6名で、公式サイトにて前日17:00まで予約を受け付ける。

オリジナルブレスレット作りで、魔女に会うためのおめかし

きらめく素材を使用したオリジナルブレスレット

深海に生息し、わずかな光に敏感な金目鯛の特性にちなみ、キラキラと光る石やビーズを使ったブレスレット作りが楽しめる。海のハロウィンをイメージした素材を自由に組み合わせ、自分だけのブレスレットに仕上げられる。料金は1名1,000円で、予約は不要。

魔法の言葉で光を灯す「マジカル・トリック・オア・ライト」

キンメダイの魔女と共に魔法をかける時間

夜になると、キンメダイの魔女がいよいよ登場する。岩礁を光らせる魔法の言葉をみんなで唱えると、空間全体が光り輝く幻想的な世界へと変化。光に包まれた後は、魔女に合言葉を伝えることで、魔法使いの証(本イベント限定のステッカー)を受け取れる。海のいきものをモチーフにした仮装やブレスレットとともに、ハロウィンの特別なひとときを過ごせる。