「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は10月24日から、朝から晩まで秋の情景に浸る宿泊プラン「おいらせ紅葉満喫ステイ」(318,000円/2泊3日、2名1室利用時1名あたり)を提供する。

同プランでは、客室温泉で錦秋の景色を独り占めできるほか、紅葉を表現したドリンク、渓流コンシェルジュが絶景へ案内するツアーや、十和田湖の紅葉を望むプライベートサウナなど、3つのアクティビティを満喫。滞在中は、紅葉に彩られた大自然に癒やされる時間を過ごせる。提供期間は2026年10月24日～11月9日(フレンチレストラン「Sonore」の定休日(火曜日)は除く)。料金は318,000円(2泊3日、2名1室利用時1名あたり、税込、夕朝食、アクティビティ付き)。1日1組限定(2名まで)で、公式サイトにて14日前まで予約を受け付ける。

紅葉と温泉を独り占めする「渓流スイートルーム」

「渓流と過ごす、ごほうび。」をテーマにした「渓流スイートルーム」にて、紅葉を満喫する特別な滞在を提供する。客室の大きな窓に広がる紅葉を眺めながら味わうのは、奥入瀬渓流の紅葉を思わせるウェルカムスイーツ。渓流沿いに佇むホテルならではの景観を、プライベートな空間でゆったりと堪能できる。

渓流スイートルーム

客室温泉も備えており、朝から晩まで紅葉を眺めながらの湯浴みが可能。移ろう秋の景色とともに、穏やかな時間を過ごせる。

客室温泉

紅葉の色合いや香りをイメージした4種の紅葉特別ドリンク

紅葉の色合いや香りをイメージした紅葉特別ドリンク

滞在を彩るのは、奥入瀬渓流や十和田湖で見られる秋の情景に着想を得た4種類の特別なドリンク。すべてのメニューでノンアルコールのモクテルも選択でき、その美しい色彩や豊かな香りを通して、奥入瀬渓流の秋を満喫できる仕立て。

紅葉の絶景に出合う３つのアクティビティ

ブナやカツラなど100種類以上の落葉広葉樹が色づく奥入瀬渓流で、3つのアクティビティを提供する。

黄金色が目の前に広がる「渓流オープンバスツアー」

高さ3メートルの開放感ある2階建てバスから紅葉を近くで鑑賞できる「渓流オープンバスツアー」を実施する。日差しが渓流内に差し込む時間、紅葉が黄金色に輝く景色を堪能できるよう、本プラン限定で渓流コンシェルジュが一番美しく紅葉が見える座席を用意。黄金の森へと変わりゆく非日常の世界を走り抜ける爽快感や、360度に広がる絶景を存分に味わえる。

渓流オープンバスツアー

空気が澄んだ早朝に紅葉の絶景へ案内「絶景紅葉さんぽ」

「絶景紅葉さんぽ」では、渓流コンシェルジュが早朝の奥入瀬渓流や十和田湖の中からその日最も色鮮やかな紅葉の絶景スポットへ案内する。早朝の静かな時間、朝日に照らされた朝露が煌めき、奥入瀬渓流の紅葉を黄金色へと彩る。日中の喧騒から離れ、それぞれの目線で紅葉を見て、感じて、聞いて、全身で奥入瀬渓流の秋を感じながら、この季節ならではの特別なひとときを過ごせるツアー。

絶景紅葉さんぽ

紅葉に染まる十和田湖を眺め、心身をほどく「十和田サウナ」

本プランでは、十和田湖畔に佇むプライベートサウナ「十和田サウナ」を楽しめる。薪ストーブのやわらかな熱気に包まれながら、窓の外に広がる穏やかな湖面と紅葉を眺めるひととき。十分に身体を温めた後は、雄大な十和田湖に身を浸してクールダウンし、湖畔に設えた特等席で外気浴を楽しむ。黄金色や赤色に染まる木々が水面に映り込む絶景と、秋の清涼な風に包まれながら、心も身体もゆっくりとほどけていく時間を過ごせる。