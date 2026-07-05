「やっとジョッキーになれた」――2026年5月24日、女性騎手として史上初めてクラシックレース「オークス」を制した今村聖奈騎手。カンテレでは、競馬学校時代から6年半にわたって密着したドキュメンタリー『私が、ジョッキーになった日。今村聖奈GI初制覇までの道のり』を10日(25:20～ ※関西ローカル)に放送する。

今村聖奈騎手

今村聖奈、オークスで歴史的快挙

2026年5月24日、日本競馬界の歴史が変わった。一生に一度しか出走できない3歳馬の頂上決戦「クラシックレース」で、GIレースの中でも最も格の高いレースの1つである「オークス」。女性騎手がクラシックレースで勝つことはおろか、騎乗することさえ史上初めてだった。

JRAに女性騎手が誕生して約30年。歴史の扉をこじ開け、見事初優勝を成し遂げたのは、デビュー5年目、22歳の今村騎手だった。

勝利後、今村騎手がこぼしたのは「やっとジョッキーになれた」という一言。番組では、デビュー前の競馬学校時代から6年半にわたる独自密着取材によって、華やかな勝利の裏にあった葛藤や挫折、再起への道のりを描く。これまで表に出ることのなかった、夢を捨てずにもがき続けた思いを、本人の言葉と記録映像でひも解いていく。

「口癖が“騎手をやめたい”くらいだった」

今村騎手は、デビュー1年目の2022年、デビュー4カ月で重賞初騎乗・初制覇を達成。史上5人目の快挙となり、優勝会見では「デビューした時から、たくさんの人に夢と希望と感動を与えられるレースをしたいと思っていたので光栄です」と語った。この年、51勝を挙げ、女性騎手の年間最多勝記録も更新した。

しかし、2年目の2023年は、ケガと環境の変化で勝利数が激減。「自分がなりたいジョッキー像と今の自分のジョッキー像が照らし合わせると、みすぼらしいくらい自分が情けない。1年目だけで夢と感動を与えられるのは終わりつつあったので」と、自分を見失っていく。

3年目の2024年は、わずか6勝と成績がさらに低迷。「口癖が“騎手をやめたい”くらいだった」というほど追い込まれていた。

4年目の2025年、今村騎手は関西の所属厩舎を離れ、関東で修業。次第に復調していく中で、のちに運命をともにする馬「ジュウリョクピエロ」と出会う。そして5年目の2026年、再び競馬と向き合い、馬に乗る喜びを取り戻した先に、運命の「オークス」が待っていた。

「やったー、ピエちゃん!」

番組では、オークスの1カ月前から栗東トレーニング・センターで密着。レース当日、そして優勝直後の今村とジュウリョクピエロの姿も追った。

勝った瞬間、今村騎手はジュウリョクピエロに向かって喜びを爆発させ、「カッコいい! やっとジョッキーになれた。やったー、ピエちゃん!」と声を上げた。

オークス優勝後のインタビューでは、「夢を見ているみたいでした。今日私がジュウリョクピエロに勝たせていただいたことで、またたくさんの人に夢や希望を与えることができれば、私はすごく幸せものだと思います」とコメント。競馬史上初の快挙の裏側には、デビュー当初から一貫して諦めなかった今村騎手の夢があった。

山内瑛介D「一回目とは全然違う気持ちで見ていただける作品に」

番組を担当した山内瑛介ディレクターは、今村がGIレース女性初騎乗初制覇という偉業を成し遂げることについて、「いつかこういう大きなことをやりかねない“スター性”みたいなものを持った方だなと感じていましたし、信じていました」とコメント。

一方で、昨年5月、今年のオークスの1年前に、関東で修行中の今村騎手を取材した帰り、スタッフと「いつかまた大きい舞台で何かあるといいね」と話していたことを振り返り、「こんなにすぐチャンスをつかむとは、正直1年前は予想していなかったです」と明かす。

オークスで今村騎手が優勝した瞬間は「放心状態でした」といい、「レース前は、世間的にも今村騎手の勝利を疑う声もあったかと思いますが、それを一度の騎乗で覆した姿を見て、改めてすごい騎手だと思いました」と振り返った。

長年の密着取材を通じた今村騎手の変化や成長については、「私自身の言葉で語るよりも、このドキュメンタリーをご覧になる中で感じていただくのが一番良いのではないかと思っています」と説明。「その時々の今村騎手の姿や、ご本人の自然な言葉を大切に描いています」とし、「今年の歴史に残る『オークス』のレースを改めて見返してもらった時に、一回目とは全然違う気持ちで見ていただける作品になっているのでは…。そういう作品になればいいなと願っています」と語っている。

【編集部MEMO】

今村聖奈は、JRA所属の騎手。2022年にデビューし、デビュー4カ月で重賞初騎乗・初制覇を達成。同年は51勝を挙げ、女性騎手の年間最多勝記録を更新した。その後、ケガや環境の変化による低迷期を経験しながらも、関東での修業を経て復調。デビュー5年目の2026年、ジュウリョクピエロとのコンビでオークスを制し、女性騎手として史上初のクラシックレース騎乗・初勝利を成し遂げた。

(C)カンテレ