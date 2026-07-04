「動物が一番かわいそう。人間たちがそうしたんだから」――第35回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『板ばさみ 違法動物園と、人間たち』(北海道文化放送制作)が、フジテレビで7日(26:50～ ※関東ローカル)で放送される。

メディアでもたびたび取り上げられた人気動物園

札幌市南区の動物園「ノースサファリサッポロ」は、「日本一危険な動物園」というキャッチーなうたい文句で知られた人気施設だった。トラなどの猛獣にエサをあげたり、アザラシやヘビと一泊したりと、動物との至近距離の触れ合いが注目を集め、各メディアでもたびたび取り上げられてきた。

しかし、ここは無許可で獣舎などを建てた“違法動物園”だった。2005年の開園以降、開発が制限される土地である市街化調整区域に、無許可で獣舎や宿泊施設などを建設。札幌市は開園の1年前から20年間にわたり、無許可建築物の是正を17回指導してきたが、同園は増設を繰り返し、無許可建築物は183棟にまで拡大した。

その対応が問題となり、2025年9月に閉園。長年、獣舎などの撤去を求めてきた札幌市に対し、ようやく「ノースサファリ」も撤去を表明したが、そこにはまず、園内の動物を移動させなければならないという大きな難題があった。

残る200匹以上の動物たち

動物の健康面に配慮しながら受け入れ先を探す作業は、難航を極めた。北海道内の公営動物園に受け入れを期待する声もあったが、飼育スペースや動物の検疫などを理由に、受け入れることはできなかった。

2004年に閉園した札幌市内の熊牧場では、閉園後に引き取り手が見つからず、現在もヒグマ2頭を飼育し続けているという現実もある。

「動物たちがかわいそう」と、三重県にある民間動物園が、アライグマ4匹とメンフクロウ2羽を引き取ったが、それは「ノースサファリ」にいる動物のごく一部に過ぎなかった。

なかなか無許可建築物の撤去が進まない中、資金を投じて「動物たちを救いたい」という動きも出たが、地域住民の猛反発で白紙に。業を煮やした札幌市は、ついに法的義務を伴う行政処分「除却命令」に踏み切った。無許可建築物の撤去期限は2026年10月末に迫っている。

法律、立場、感情の間で

「ノースサファリ」は、なぜ20年も無許可建築物を放置したのか。札幌市は、どうして拡大する法令違反を是正させられなかったのか。住民の合意も必要な状況下で、撤去期限は刻一刻と迫っている。

園内に残る200匹以上の動物たちの安住の地は見つかるのか。今もなお動物たちの鳴き声がこだまするという。番組は、人気動物園「ノースサファリサッポロ」を巡る21年半を見つめ直し、法律、立場、感情、そして人間たちの思惑の間で板ばさみになる動物たちのこれからを考える。

ディレクター「一緒に考えていく番組になれば」

北海道文化放送 報道情報部の水上孝一郎ディレクターは「ノースサファリサッポロといえば“動物と触れ合える面白くて楽しい動物園”」だったと振り返る。

2014年に入社してバラエティ番組を担当し、報道記者になってからも、そのイメージを持ち続けて取材してきたという水上氏。違法開発問題が明るみに出た2025年2月から現在に至るまで、「“なんでこんなことに…”と、実はショックを拭えないままでいます」と明かす。

番組制作を通じて、運営会社が抱いていた認識や、行政に敷かれているルール、立場を知り、「“難しい問題だった”と理解できた一方、居場所を失った動物たちが心配になりました」とも語る。

そして、6匹の命を引き取った三重県の動物園の園長が「動物が一番かわいそう。人間たちがそうしたんだから」と真剣な表情で話したことに触れ、「この問題の核心に近づけた気がしています」とコメント。「行き場が決まらない動物たちは一体どうなるのか。人間たちはどんな解決策を見いだすのか。一緒に考えていく番組になればと思っています」と呼びかけている。