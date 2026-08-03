お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が1日、都内で行われたドラマ『タイムトラベルダディ』(毎週土曜24:30～25:00)の記者会見に登壇。俳優としての目標を語った。

  • ダイアン・津田篤宏

    ダイアン・津田篤宏

日曜劇場出演も2秒で退場……ドラマ初主演で「今日から俺は役者として生きていく!」

同作は、劇団・ヨーロッパ企画の上田誠氏が脚本を手がけた完全オリジナルドラマ。主人公・猪狩喜介(津田)は、2年前に妻を病で亡くし、高校生の娘と小学生の息子を男手ひとつで育てるシングルファザー。“ワンオペ限界”のある日、未来からやって来たという“もうひとりの自分”が現れる。あまりの多忙さから“1日”に限って時間を巻き戻し、自分を増やしてトラブルを乗り切ることにする。

今作は、津田にとってドラマ初主演。本人は、「まさかまさかのお話いただきまして」と喜びながらも、「大丈夫? ドッキリなんじゃないか? と勘ぐった。まだ疑っています」と大勢の記者を前にしても疑心暗鬼。すでにクランクアップしているが「まだ疑っています」、完成した1、2話を視聴しても「まだ疑っています」と疑り深いまま。放送されてはじめて「やっと安心できる」と苦笑した。

脚本は当て書きで執筆されており、「そりゃうれしかったですよ。(台本を読んで)すーっと入っていく感じ、物語が。すーって広がる感じ。自然体でできました。お芝居なんかできないので、『そのままでいい』と言われたのでそのままやった」と撮影を振り返った。

会見が行われたこの日の深夜、いよいよ初回放送を迎えることについて、津田は、「みなさん今日、俳優としての僕の産声を聞くことになります。オギャーオギャーの日です。他局ですが『リブート』(TBS)に出たけど、出演から2秒で殺される役だった(笑)。それに比べたら出ずっぱり!」と自虐し、「今日が役者人生のスタート。50代は役者としてやっていきます。バラエティーは出ません! 今日から俺は役者として生きていく!」と大きな声で高らかに宣言。最終目標は、「(NHK)の朝の連ドラ」を掲げた。

過去に『まんぷく』に出演したことはあったが、津田が狙うのは“ヒロインの父親役”。「大阪の下町の親父をやりたい。放送開始から何週かでヒロインが大人になったら父親は亡くなっちゃうんです。そのあと、(『あさイチ』で)朝ドラ受けをしている華大(博多華丸・大吉)さんが僕の演技を見て泣いている。『まさか津田の演技で泣かされるとは思わんかったばい』と言う。ここまで見えています!」と具体的に語り、会場を笑わせた。

会見には津田のほか、橋本マナミ、監督を務めた北野貴章氏も登壇した。

「華大さんが僕の演技を見て泣いて…」俳優業のオファー続くダイアン津田、思い描く“今後の展望”とは
令和初の仮面ライダーに抜擢――25歳俳優、三兄弟を女手一つで育ててくれた母に感謝
黒柳徹子の後輩・58歳俳優、2002年に俳優と結婚　自慢は88歳の母
「カンヌ」で日本人初の快挙を達成した41歳モデル、20歳で単身渡米を決断　まもなく母になる現在の心境も明かす
朝ドラ&大河出演の24歳俳優、4歳で芸能界入りもオーディションに落ち続ける日々　転機は高1
「最後までこの人は…」前立腺がんで他界した父との別れ――自身が4歳のときに両親が離婚　離れて暮らした父との最後の時間を回顧
『VIVANT』続編、初回からコア注目度1位で存在感　放送直前生特番も個人全体10位に
「何度も出場した『SASUKE』じゃなく…」Snow Man岩本照、猿飛佐助役でドラマ『真田十勇士』主演
62歳タレント、12年前に脳梗塞を経験　昨年から始めた“終活”で洗濯機を処分
『笑点』新メンバーに選ばれた落語家、過酷だった修業時代を回顧　お茶の温度から量にまでダメ出し
49歳タレント、4歳のときに離婚した父が前立腺がんで他界　現在の家族のはからいで亡くなる前日に対面
「あまり好きじゃない」「生きているなかで極力…」松雪泰子が告白した“苦手なこと”とは
関連画像をもっと見る