「無料のファミマご飯、ありがたいです!」――佐々木大光(KEY TO LIT)が、きょう4日に生放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)に出演。ファミリーマートの主要オリジナル商品約100品から、外国人に人気のTOP10を食べて当てる爆食ロケに挑む。

左から 関太(タイムマシーン3号)、佐々木大光(KEY TO LIT)、熊元プロレス(紅しょうが)

幼い頃から親しむファミマで爆食「最高のロケ」

今回行われるのは、6月16日の放送で実施した「人気回転寿司、外国人と日本人の人気ランキングはどれくらい違うのか?」に続くガチ検証第2弾。おにぎり、パン、ホットスナック、弁当などの中から、「外国人が大好きなコンビニグルメTOP10」を予想し、選んだ商品を完食して正解を確かめていく。

“食ベンジャーズ”として挑戦するのは、関太(タイムマシーン3号)、佐々木、熊元プロレス(紅しょうが)、林健(ギャロップ)、かなで(3時のヒロイン)。さらに、助っ人として柔道金メダリストの角田夏実が加わる。

ロケの序盤、メンバーは「全部タダなんて最高!」と、好きなだけ食べられる夢のような企画に大喜び。中でも、普段から異次元の食べっぷりを見せる佐々木は「無料のファミマご飯、ありがたいです! うれしいです!」と興奮を隠せない。

前回の回転寿司に続いて好きな食べ物を堪能できる企画とあって、「大好きな食べ物が続いていて最高のロケです!」と満喫。満腹感に苦しみ始めた関と熊元を横目に、「なぜ、この2人がこんなに苦しんでいるのか、ちょっと分からないです(笑)」と余裕を見せる。

佐々木にとって、ファミリーマートは幼い頃からなじみ深い存在だという。「僕が小さい頃、実家の近くにできたコンビニがファミリーマートさんだったので、その頃からずっとお世話になっている」と振り返り、「そんなお店で、今チャレンジしていると思うと、本当にありがたいです!」と喜びを語った。

熊元プロレス「アイドルがあんなバクバク食べるなんて」

一方、初参戦の熊元は、自身が日頃からよく食べている商品を選ぶものの、なかなかランキングに入らず苦戦。「ロケ後半戦は挽回したい」と意気込む。

そんな中でも目を奪われたのが、佐々木の豪快な食べっぷりだった。「大光くんのがっつり食べる姿を横から見ていて、めっちゃいいなって思います。アイドルがあんなバクバク食べるなんて」と感心する。

これに対し、リーダーの関については「意外と食べない(笑)。ほんまになんでお互い太り合ってるんですかね?」と疑問を投げかけ、関も「何で太っているのか本当に分からない! 太っている意味あるのかな?」と返し、一同の笑いを誘う。

終わりの見えない検証に関太「芸能界やめるくらいの気合い」

威風堂々とメンバーを仕切る一方、満腹になると軽めの商品を選ぼうとする“ちょっとセコい一面”も見せる関。今回は大きな弁当も対象となるため、前回の回転寿司以上に過酷な検証になる。

関は「これを完食しないと順位が分からないというのは、前回のスシローに比べてハードルが上がっています」と説明。「本当に無理だと思ったら、もう芸能界やめる! くらいの気合いが入っています(笑)」と覚悟を明かす。

並べられた商品は自身の約1カ月分の食事量に相当するのではないかといい、「本当に手探りでやっているので、その分ガチで、リアルな空気感を見てもらえるんじゃないかと思います」と見どころを紹介。「終わりが見えないことが一番つらいです……が、達成感はすごいです!」と語っている。

次々と迫る満腹感を乗り越え、佐々木ら“食ベンジャーズ”は、外国人に人気のファミマグルメTOP10を当てることができるのか。佐々木と関はスタジオにも登場し、カズレーザー、ニューヨーク、秋元真夏らと検証の行方を見届ける。