俳優の岡崎紗絵が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、5日・12日の2週にわたって放送される「酒と涙と女たちの歌4～塙山キャバレー 存続の危機～」。茨城県日立市にある小さな飲み屋街「塙山キャバレー」の存続危機と、そこに集うママたち、客たちの人生を追った作品だ。

塙山キャバレーに集う人々の言葉や本音に心を動かされたという岡崎。そこには、酒を飲むだけではない、人と人が支え合う場所としての温かさがあった――。

真偽不明の立ち退き話が浮上

茨城県日立市の国道沿いに、まるで終戦直後にタイムスリップしたような佇まいの不思議な一角がある。12軒の小さな店が並ぶ「塙山キャバレー」は、人生の酸いも甘いも知り尽くしたワケありママたちが店を守り、夜な夜な常連客が集う。この場所は、酒を飲むだけではない。人と人が触れ合い、支え合う、かけがえのない居場所になっている。

2025年、そんな塙山キャバレーに不穏な噂が広がり始めた。新しく店を開いた2店の契約期間が「2028年3月まで」だったことから「他の店も28年3月末で、立ち退きを求められるのではないか」という真偽不明の話が飛び交うようになったのだ。

「もう店を閉めようと思う」「私はここで死ぬまでやる」…ママたちの心も揺れ始める。塙山キャバレーを失うことは、ママたちにとって人生を失うこと。この場所を心のよりどころにしてきた客にとっても、大切な居場所を失うことだった。

そんな危機に対し、ママたちはコロナ禍以来6年ぶりとなる秋の屋台祭りの開催を決意する。塙山キャバレーの“存在価値”を世の中に示すために、ママたちは一つになって闘い始めた…。

祭りの準備を始めるママたち

金言が続々「言葉の力がすごい」

様々な人生経験を積んだ登場人物たちの中で、岡崎が特に印象に残った人物として挙げたのが、2022年に亡くなった常連客・のぼるちゃんを元気づけていた高野さん。のぼるちゃんは、かつて塙山キャバレーでラーメン店を営んでいたが、火事を起こして隣4軒が延焼。その後は脳梗塞の後遺症もあって生活保護を受け、自宅アパート周辺の草むしりと、店で1杯のビールを楽しむ日々を送っていた。

12日放送の後編では、そんな彼を高野さんが花見に連れ出した回想シーンが登場。岡崎は「“人生何やってもいいの”とか“今日もいい一日にしちまえよ”とか、グッとくる言葉の力がすごいですよね」と、改めて驚かされた。

このように、塙山キャバレーの物語では前・後編を通して、何気ない一言で心を軽くしてくれる場面がたびたび登場する。「ママもそうですけど、やっぱりそれで背中を押されますよね。いろんな人生を背負っているお客さんが、救われるんだろうなと思います」と受け止めた。