肺がん同士で励まし合ってきたファンの訃報…日本最高齢ストリッパー、後輩の過去にも高い注目度『ザ・ノンフィクション』

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、28日に放送された「私が踊り続けるわけ5 ～60歳 還暦のストリッパー物語～ 後編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

日本最高齢、59歳のストリッパー・星愛美さんは、脚の痛みとがん再発への不安を抱えながら、何とか舞台に立ち続けてきた。胸にあるのは「還暦まで踊り続けたい」という強い思いだ。

劇場では若い踊り子たちが愛美さんの背中を追っていた。新人のゆう希さんは、愛美さんの指導の下、難しいパイプ椅子の演目に挑戦。自分だけの表現をつかもうとしていた。一方、リナさんは、病による休養を乗り越え、デビュー5周年のイベントで新たな演目に挑む。彼女もまた、愛美さんの生き方に強く引かれていた。

後輩の成長は、愛美さんに新たな覚悟を突きつける。彼女たちが成長すれば、いつか自分の出番はなくなっていく。だから自分も、それ以上の踊りを見せなければならない。60歳を前にしてなお、愛美さんは自らを追い込んでいた。

だが、がんの経過観察にも不安が残り、脚の痛みが再び襲う。体調も日によって揺れる日々…。

そんな中、悲しい知らせが届く。余命宣告を受けながらも愛美さんの踊りを見るために、劇場に足を運び続けた同い年の女性ファン・ようこさんの訃報だった。同じ肺がんを抱え、励まし合ってきた2人。還暦のステージで再会を果たすことはかなわなかった。

全てを抱えて向かう還暦の舞台。人生の集大成とも言えるステージで、愛美さんは何を見せるのか…。

前週と同様に、注目度は番組開始直後から高い数値で推移し、14時06分に72.6％をマーク。星愛美さんの後輩・ゆう希さんがストリッパーになった理由を問われ、「流れて流れて流れ着いた先というか。もともと工場とかで働いていたんですよ。紅しょうがを焼きそばパンの上に載せる仕事だったんですけど、まともに働けない。社会から置いていかれる。私はどこにいればいいんだ…ってフラフラしてた時に“こういう世界もあるんだな”って知って入ったんです」と打ち明けた場面だ。

X(Twitter)では「焼きそばパンの上に紅しょうがを乗せる仕事なんて大切な仕事じゃん」「さしみタンポポに匹敵する興味深い仕事」と、ゆう希さんが経験した仕事に興味津々の声が相次いだ。

14時32分にも71.3％に上昇。ようこさんの訃報が伝えられた場面だ。『ザ・ノンフィクション』で愛美さんの存在を知り、劇場に足を運ぶようになったようこさんが、愛美さんへの愛を語る姿も流れ、Xでは「ああ…ようこさん…」「ようこさん…」と、その別れを悲しむ声が続いた。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「酒と涙と女たちの歌4～塙山キャバレー 存続の危機～前編」が7月5日に放送される。

星愛美さんの還暦ステージに涙する後輩ストリッパーたち (C)フジテレビ