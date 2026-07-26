波平の傘を届けに駅まで行ったが――きょう26日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「うっかりでしっかり」など3本を放送する。

「うっかりでしっかり」

磯野家に来たノリスケが、今朝、サザエの失態を見たと話す。朝、波平の傘を届けに駅まで行ったサザエは、波平と間違えて、別の人の頭を傘の柄で叩いてしまったらしい。公園に行ったカツオは「姉さんのおっちょこちょいにはあきれる」と愚痴るが、中島は「お姉さんがいると毎日楽しそうでいいな」と笑う。

「夏の準備は万全です」

朝早くに、カツオとワカメがサザエに起こされる。夏休みだからゆっくり寝かせてほしいと抗議すると、サザエは「父さんの命令よ」と言う。波平は「夏休み中に早寝早起きの習慣をつけると、新学期が始まっても余裕を持って登校できる」と言い、毎日早起きして、出勤する波平やマスオと一緒に朝食を食べるようにと言い渡す。

「憧れの松」

中島がうな重の松を食べたと聞き、カツオは値段の１番高い松はどれほど美味（おい）しいのかと気になる。さっそく家族に「うしの日が近いからうな重の出前を取ろう」と提案し、すかさず松をすすめるが、さすがに松は高すぎると、サザエたちから却下されてしまう。カツオはなんとかうな重の松が食べられる方法はないかと、思案する。

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