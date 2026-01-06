テレ東のドラマ『略奪奪婚』(1月6日スタート 毎週火曜24:30～25:00)の記者会見がこのほど、都内で行われ、内田理央が登壇した。

  • 内田理央

    内田理央

主人公の千春役を演じる内田理央「真実は結末を見ないと分からない」

――原作と脚本を読んだときの感想を教えてください。

原作はすごいスピードでお話が進んでいくのですが、略奪をされたあとから(物語が)始まって、なぜそういうことになったのかの真相を突き止めていくような進み方をするのがおもしろいなと思いました。ドラマでは原作のストーリーを広げたり、オリジナルの内容も入ってきたりしていて、とてもおもしろいなというふうに思いました。

――役づくりはどのようにされていますか?

自分は普段結構ハッピーに生きているのですが、千春は苦しい役なので、すごい暗い漫画や動画をずっと観ています。

――ドラマを楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。

この作品はドロドロが魅力なのですが、なぜそうなってしまったのかという真実は結末を見ないと分からないので、その謎を皆さんに見ていただければうれしいです。1月6日スタートの『略奪奪婚』をよろしくお願いします。

不倫相手が妊娠し、長年経済的に支えてくれた妻と離婚…「気分としてはファンタジー」な役で伊藤健太郎が意識した“演じ分け”　ドラマ『略奪奪婚』記者会見
妊娠した不倫相手に夫を略奪された女性、“あること”をきっかけに復讐の念を燃やし…内田理央「真実は結末を見ないと分からない」　ドラマ『略奪奪婚』記者会見
松下奈緒、撮影で豪快に転倒　“脚が真横”芸術点の高さに安田顕「10.0ですね」
「涙が止まらない」「あれが表現者だ」 安田顕、止まらない“ちゃんみな愛”で会見独壇場
柳葉敏郎、本格時代劇ショートドラマに出演　横型×縦型クロスオーバーの新プロジェクト始動
和田雅成＆高橋大翔のヤクザ×BLドラマが地上波放送「俺達と共に旅を」「どこまでも続く」
DAIGO、『豊臣兄弟！』で大河初出演「TTS！」 妻・北川景子からエール「頑張って！と」
「最高に泣けた」大森元貴主演『あんぱん』オーディオドラマに反響　作曲家役の説得力、作品に込めた希望…制作統括が語る
妻の命か、顔を潰された患者の命か――長谷川慎、葛藤と苦悶の難役で開いた「芝居の引き出し」
江口のりこ、『ふてほど』SPで女性総理候補役　「江口さんしかいない」磯山Pが語る起用理由とは?
佐々木蔵之介の変わらぬ思い　演じる役の「一番の味方でありたい」 時代劇への思いも語る
阿部サダヲ「俳優を選んでよかった」『ふてほど』の反響にも喜び「名前ではなく『不適切』って…」
関連画像をもっと見る

ドラマ『略奪奪婚』あらすじ

千春(内田理央)は、夫の司(伊藤健太郎)が研修医時代からパートを掛け持ちし、長年経済的に彼を支えてきた。そして30歳を越え、司との子供を熱望し不妊治療をするが授かれずにいた。

そんな中、司の元患者で資産家の娘・えみる(中村ゆりか)が司の子を妊娠するという衝撃の事態が起きる。えみるに司を略奪され、離婚することになった千春は多額の慰謝料を受け取るが、虚しさで自暴自棄になる。

しかしあることをきっかけに、千春は略奪婚をしたえみるに復讐の念を燃やし、司を略奪し返そうと決意する。

伊藤健太郎と中村ゆりかも登壇

なお記者会見には内田のほか、伊藤健太郎と中村ゆりかも登壇した。