TVアニメ『運命の巻戻士』について、2027年4月よりテレビ朝日系全国24局ネット「IMAnimation」枠での放送が決定、主人公クロノをはじめとするメインキャストが解禁された。

同作は、「月刊コロコロコミック」連載中であり、同雑誌史上初の人気アンケート12ヶ月連続1位を獲得した木村風太先生が描く『運命の巻戻士』が原作。2026年1月には、第71回小学館漫画賞も受賞している。

アニメを手がけるのは、『血界戦線』やPokémon Special Music Video 『GOTCHA!』の松本理恵監督。アニメーション制作は『鋼の錬金術師』や『僕のヒーローアカデミア』を制作したボンズフィルム。そしてプロデュースを映画『8番出口』や映画『すずめの戸締まり』のSTORY inc.が務める。

ティザービジュアル&キャスト陣からのコメント到着!

クロノを演じるのは、次世代を担う期待の声優、小村 将。最強の巻戻士と称され、クロノから深く尊敬されるシライを、数々の人気作で活躍する内山昂輝。クロノと同じ巻戻士の赤髪少年で、最速で任務をこなす大型ルーキー・アカバを天﨑滉平、そして、巻戻士の一人で、アンドロイドの少女・レモンを、『チェンソーマン レゼ篇』レゼ役などを務め「第20回 声優アワード」助演声優賞を受賞した上田麗奈が演じる。

キャラクターデザインは『カウボーイビバップ』、『血界戦線』をはじめ数々の作品に携わり、アニメファンに注目を浴びる川元利浩氏。脚本を『マリッジトキシン』、『らんま1/2』などでシリーズ構成／脚本を担当したうえのきみこ氏。音楽を『チェンソーマン』9 巻発売記念スペシャルPVなどを手がけてきた村井智氏が担当する。

原作コミックスの全話無料公開スタート

TVアニメ『運命の巻戻士』新情報の解禁を記念して、WEBまんがサイト「週刊コロコロコミック」にて7月4日正午から72時間限定で原作漫画の全話無料公開がスタートする。7月7日11:59まで全話無料で読むことが可能だ。

アニメ公式SNS「巻戻士広報部への調査依頼キャンペーン」実施中

TVアニメ『運命の巻戻士』新情報の解禁を記念して、「巻戻士広報部への調査依頼キャンペーン」を開催。原作者の木村先生、コロコロ編集部、アニメスタッフが、皆さんの気になる質問に答えるキャンペーンで、質問が採用された方には、抽選でキャスト直筆サイン入りティザービジュアルステッカーをプレゼントする

キャンペーン期間

2026年7月4日(土)～2026年8月2日(日) 23:59まで

プレゼント内容(当選人数3名)

キャスト直筆サイン入りティザービジュアルステッカー(クロノ役 小村 将さん、シライ役 内山昂輝さん、アカバ役 天﨑滉平さん、レモン役 上田麗奈さん)

質問募集方法

募集方法(1):Xでの投稿/TVアニメ『運命の巻戻士』公式Xアカウント(@MAKIMODOSIanime)をフォローし、ハッシュタグ「#巻戻士調査依頼」を付けて投稿。

募集方法(2):TVアニメ公式HPでの投稿/TVアニメ公式HPの投稿フォームより応募すること

(C)木村風太／小学館／運命の巻戻士製作委員会