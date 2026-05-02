木菜米ルファームは、農園オリジナルキャラクター「木菜米ル(きな める)」を題材とした4コマ連載を、2026年5月4日(月)19時より開始する。

木菜米ルは、同農園が展開するオリジナルブランド「武装米」においても親しまれているキャラクターであり、本連載はその世界観も踏まえながら、農業の日常や魅力、土づくりや栽培へのこだわりを、より親しみやすく発信する新企画となる。

掲載は公式サイト、X、Instagram、TikTokを中心に展開し、木菜米ルファームならではの視点で、農業をより身近に感じていただける情報発信を行っていくとしている。

■オリジナルキャラクター「木菜米ル」について

「木菜米ル」は、木菜米ルファームのオリジナルキャラクター。農業の現場と食卓、そして生産者と消費者をつなぐ存在として生まれ、農園の世界観や取り組みを発信する象徴的なキャラクターとして展開されている。

これまでイラスト展開や商品企画を通じて世界観を広げてきたが、今回の4コマ連載では、そうした木菜米ルの魅力を、より日常に近い形で表現し、農業の魅力や農園の空気感をわかりやすく伝えることで、“読まれる農園コンテンツ”として育てていくことを目指している。

■制作体制

本企画は、以下の体制で制作が進められる。

原案：木菜米ルファーム

キャラクターデザイン：しずまよしのり

漫画：石井じゅんのすけ

コンテンツアドバイザー：信田ユウ

石井じゅんのすけは、2012年に「第71回小学館新人コミック大賞」で佳作を受賞後、別冊コロコロコミックを中心に活動を続けてきた漫画家。これまでに『ニャエモン』『新甲虫王者ムシキング』『斬丸』などを手がけ、『斬丸』は単行本化もされており、近年は『名探偵コナンの究極迷路』『名探偵コナンの探究ファイル』『名探偵コナンの発明博士』『名探偵コナンの暗号博士』などの関連書籍でも挿絵・イラストを担当するなど、幅広い分野で活躍している。

今回、木菜米ルファームの4コマ連載では、石井じゅんのすけが参加。農業の魅力や日常の空気感を、親しみやすさとテンポ感のある表現で多くの人へ届ける表現者として迎え、本企画ならではの新たな4コマ連載を届ける。

■4コマ連載の見どころ

本連載では、農業をテーマにしながらも、専門的な内容だけに寄らず、初めて触れる人にも楽しめる親しみやすさを大切にしている。

農園の日常や季節ごとの作業、土づくりや栽培への考え方を、4コマならではのテンポ感で表現し、木菜米ルファームならではの視点と、オリジナルブランド「武装米」の世界観も含めて楽しめる内容を目指している。

■今後の展開

今回の4コマ連載を通じて、木菜米ルの魅力をより身近に感じられ、農業の面白さや農園の日常を継続的に届けていくことを目指している。

木菜米ルファームはこれからも、キャラクターコンテンツを通じて、農業をより身近に感じていただける発信に取り組んでいくとしている。

■連載概要

連載開始日：2026年5月4日(月)19時

掲載媒体：公式サイト、X(＠kinamerufarm)、Instagram(kinamerufarm)、TikTok(＠kinameru_farm)

更新予定：2026年5月は毎週月曜日・金曜日の19時更新、2026年6月以降は毎週月曜日・水曜日・金曜日の19時更新を予定。